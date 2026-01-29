CNN Mais Transferências - Mourinho elogia Trubin

Há 3h e 8min

Com Paulo Pereira.

01:36

"Alguém que nos ajude. Eu vou ficar desalojada". População apela às autoridades por mais ajuda

Há 21 min
02:29

Falha de energia elétrica provoca constrangimentos na circulação ferroviária e suprime ligação entre Porto e Lisboa

Há 21 min
03:30

Ventura defende que "é preciso começar a exigir responsabilidade a quem está a fazer a gestão" de organismos como o SIRESP

Há 21 min
01:38

É o nível mais elevado de intervenção e traz novas restrições ao país: o que tem de saber sobre a situação de calamidade

Há 22 min
04:57

"Quem vive em zonas historicamente inundáveis deve alterar os seus comportamentos e prever que as águas vão subir"

Há 22 min
04:05

Piso cede em Oliveira do Hospital e provoca derrocada "estrondosa"

Há 23 min
02:33

"É um milagre": este é o golo de Trubin narrado por João Ricardo Pateiro

Ontem às 22:55
05:36

"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações

Ontem às 13:22
15:11

"Ouvi António José Seguro dizer uma coisa que nunca pensei ouvir da parte dele"

27 jan, 23:49
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
03:06

"Quando vemos as velocidades, isto são ventos de furacão": houve um "problema" nos avisos das autoridades para a tempestade Kristin

Ontem às 15:16
05:06

"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"

Ontem às 08:28
04:59

Barragem do Alqueva realiza a quarta descarga de água da sua história. Veja as imagens impressionantes

Ontem às 17:08
03:44

Tracking Poll: ao 2.º dia, António José Seguro continua a subir

Ontem às 21:18
10:38

"É um cenário de guerra": autarca de Leiria pede "com urgência" ao Governo parar decretar situação de calamidade

Ontem às 16:17
00:22

Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques

26 jan, 11:52
02:11

Previsão de ondas até 15 metros não afasta pessoas da praia de Carcavelos

Ontem às 08:24
03:14

"Devemos todos continuar cautelosos": IPMA alerta para "precipitação forte e persistente" nos próximos dias

Ontem às 17:47