TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Mundial 2026
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
MUNDIAL 2026
Saiba tudo aqui
Ficha de jogo
Quartos
Espanha
Bélgica
10 jul
20:00
Ficha de jogo
Quartos
Noruega
Inglaterra
11 jul
22:00
Ficha de jogo
Quartos
Argentina
Suíça
12 jul
02:00
Mais sobre o Mundial 2026
ÚLTIMAS
VÍDEOS
VENEZUELA
MUNDIAL 2026
O calendário dos jogos
GUERRA
Irão
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Mais Transferências - Jorge Jesus vai ser apresentado esta tarde
Há 3h e 7min
Com Rita Mendonça.
Videos
02:10
«Ainda não falei com o Ronaldo, mas nunca vai ser um problema»
Há 12 min
01:13
«O futebol não é uma ciência exata, mas é uma ciência de cada um»
Há 13 min
01:08
«Onde chego é para vencer e esta casa é igual»
Há 13 min
03:14
«Sou um treinador de 11 milhões e tenho um grande orgulho em ser português»
Há 23 min
02:05
A chegada de Jorge Jesus à Cidade do Futebol
Há 1h e 42min
02:41
opinião
Comandante Paulo Santos
Incêndio em Espanha: vento pode fazer surgir novos focos a quilómetros de distância
Há 1h e 44min
Mais Videos
Mais Vistos
01:00
Simulação mostra como tudo aconteceu no acidente arrepiante que fez dois mortos em Agualva-Cacém
7 jul, 20:26
26:21
opinião
Agostinho Costa
"Estamos a operacionalizar uma estratégia que não é nossa, é americana"
Ontem às 15:31
03:52
opinião
Manuel Serrano
Irão: "Estamos a falar de um memorando zombie"
Ontem às 21:10
00:57
Dois jovens morrem após queda de carro de viaduto em São Mamede de Infesta
Ontem às 14:29
13:56
opinião
Agostinho Costa
"O Kuwait e o Bahrein são os sacos de boxe dos iranianos"
8 jul, 22:41
01:44
"Era sangue por todo o lado": motorista pisou acelerador por engano e autocarro matou duas pessoas em Sintra
7 jul, 20:11
08:14
opinião
Manuel Serrano
"Precisamos de um plano B": Europa deve preparar-se para depender menos dos EUA
8 jul, 11:55
00:39
Mourinho: «Que os adeptos do Benfica vão ao Marquês, que eu vou com eles»
Ontem às 20:42
06:16
opinião
Agostinho Costa
"Há milhões de pessoas no Irão que gostariam de ver Donald Trump a caminho da outra vida. Agora, a capacidade não é grande"
Hoje às 11:25
11:16
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Ataques enigmáticos contra o Irão são um caso "muito interessante", porque "normalmente os EUA não têm problemas em dizer que foram eles"
Ontem às 23:18
07:13
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Putin tem "uma prenda para Trump" e que é "do tamanho de Évora"
4 jul, 23:04
23:18
opinião
Henrique Gouveia e Melo
"Os EUA não querem sair da NATO". Então querem o quê? Gouveia e Melo explica tudo
8 jul, 23:18