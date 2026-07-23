CNN Mais Transferências - 2.ª Pré-eliminatória da Liga Europa

Ontem às 14:45

Com Catarina Cardoso.

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