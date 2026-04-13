CNN Mais Futebol - Varandas ao ataque

Há 1h e 40min

Com Catarina Cardoso.

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CNN Negócios - 13H30 - 13 de abril de 2026

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