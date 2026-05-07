Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Mais Futebol - Treinador por um fio na Luz?

Há 3h e 3min

Com Paulo Pereira.

Videos

21:53
opinião
Sónia Sénica

Acordo de paz no Irão "não passa apenas por Washington e Teerão": "há outro importante ator"

Há 23 min
01:48

O protesto das Pussy Riot contra a participação da Rússia na Bienal de Veneza

Há 1h e 26min
24:30

CNN Mais Futebol - Felipe Augusto é alvo para o ataque

Há 1h e 48min
02:48

«Parece-me que Mourinho sente que não tem o apoio suficiente para fazer o seu trabalho»

Há 1h e 52min
03:47

«Felipe Augusto? É mais uma revolução no plantel do Benfica»

Há 1h e 59min
01:25

Tornados deixam rasto de casas destruídas e feridos no sul dos EUA

Há 2h e 1min
Mais Videos

Mais Vistos

10:00

Mesmo que a transmissão do hantavírus tenha acontecido de humano para humano "não devemos estar preocupados". Virologista explica porquê

Ontem às 17:28
11:56

Pedro Santos Guerreiro fez as contas ao custo da proposta “delirante” de André Ventura

Ontem às 23:34
09:00
opinião
Agostinho Costa

"Os iranianos sabem que os americanos vão atacar. Sabem que vem uma segunda fase e estão a preparar-se"

5 mai, 23:07
01:02

"O que está a acontecer é muito real": o testemunho emocionado de um dos passageiros presos no navio ao largo de Cabo Verde

4 mai, 14:15
28:55

Exclusivo TVI. Matilheiro investigado por maus-tratos a animais guardava dezenas de cães numa só caixa durante semanas

Ontem às 22:13
10:31
opinião
Rafael Martins

Homem que tentou matar Trump "não é um indivíduo qualquer. Era tido como quase brilhante"

27 abr, 14:54
05:40

CNN Summit | "Qual é o incentivo que o Estado está a dar nas carreiras médicas? É dizer assim: bora ser todos cirurgiões e tirar sinalinhos"

Ontem às 13:04
01:17

Bonnie Tyler internada no hospital de Faro devido a perfuração no intestino

Ontem às 22:17
06:17
opinião
Tiago André Lopes

Irão pode estar prestes a conseguir "uma vitória política estrondosa"

Ontem às 11:20
32:34

CNN Summit | "O setor privado e público não estão a trabalhar em conjunto": os desafios e as prioridades da saúde em Portugal

Ontem às 12:15
05:43

Posso doar a minha casa e continuar a viver nela? E essa doação pode ser revogada se houver maus-tratos ou incumprimento?

Ontem às 11:28
22:19

"Porque é que um cidadão brasileiro não pode ser militar nas Forças Armadas portuguesas?"

5 mai, 15:43