CNN Mais Futebol - Suspensão de Prestianni

Há 1h e 54min

Com Rita Mendonça.

Videos

27:49
opinião
Marco Serronha

Ataque dos EUA ao Irão pode ser "uma operação de um dia ou de uma noite" mas "com diversos alvos"

Há 1h e 12min
17:02
opinião
Agostinho Costa

Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"

Há 1h e 13min
06:22

"Se a Eslováquia e a Hungria cumprirem aquilo que ameaçaram, a Ucrânia pode ficar bastante debilitada"

Há 1h e 15min
08:13
opinião
Margarida Davim

Passagem de ex-diretor da PJ para o Governo "é uma situação melindrosa": "Teve efetivamente acesso a muita informação sensível"

Há 1h e 16min
00:49

Paulo Rangel: "Com algumas negociações, é possível que se consiga ultrapassar o bloqueio da Hungria às sanções" à Rússia

Há 1h e 17min
01:56

«Decisão da UEFA sobre Prestianni é a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica»

Há 1h e 32min
00:58

México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

Ontem às 21:56
09:29
opinião
Jorge Mendes

Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém

Ontem às 17:30
00:45

Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

Ontem às 21:58
05:38

Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço

Hoje às 11:44
02:50
opinião
José Pacheco Pereira

Nomeação de Luís Neves "atinge diretamente um dos elementos fundamentais da propaganda política do Chega"

Ontem às 23:29
18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

20 fev, 16:18
06:41
opinião
Comandante Paulo Santos

Incêndio em Óbidos: "O telhado com o calor deforma-se e cai. Seria suicídio os bombeiros estarem no interior"

Ontem às 17:45
02:30

Incêndio em Óbidos é "extremamente complicado" e ainda está longe da fase de rescaldo

Ontem às 17:30
07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

Hoje às 10:23
04:05
opinião
Agostinho Costa

Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"

Ontem às 23:04
01:31

"Ciclone-bomba" vai atingir três cidades dos EUA

Hoje às 09:33
02:37

"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev

Ontem às 11:07