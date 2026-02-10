CNN Mais Futebol - Sporting reporta ao delegado

Há 2h e 2min

Com Rita Mendonça.

Videos

01:37

Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?

Há 59 min
09:26

"As infraestruturas que correm mais perigo são as que estão em contacto direto com a água, como as pontes"

Há 1h e 0min
03:30

«Fofana já fez a diferença, mas ainda precisamos de ver mais»

Há 1h e 15min
00:37

«Pote não faz um bom jogo, enquanto Luis Guilherme pede para ser titular»

Há 1h e 17min
01:45

«Clássico? Isto são atitudes de clubes de bairro»

Há 1h e 22min
02:51

«Dragão? Se me convidas para ir à tua casa, não reparo na decoração»

Há 1h e 35min
Mais Videos

Mais Vistos

02:39
opinião
Maniche

Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"

Ontem às 23:07
03:09
opinião
Luís Vilar

"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"

Ontem às 23:11
00:54

"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"

Ontem às 23:42
01:04

Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?

Ontem às 21:30
01:03

O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal

Hoje às 08:41
01:49

Donald Trump não gostou nada do que está neste vídeo

Ontem às 13:50
06:52
opinião
Jorge Mendes

Vem aí um rio atmosférico que é "alarmante" por causa da "situação em que estamos"

Ontem às 09:24
03:40

"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão

Hoje às 12:02
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:56

«Há muito nevoeiro no Porto, mas vê-se o relvado de uma baliza à outra»

Ontem às 17:41
04:00
opinião
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

12 jan, 22:16
05:43

"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"

Hoje às 08:57