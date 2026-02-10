TV
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2026
Veja aqui os resultados na sua freguesia, no seu concelho, no seu distrito, na emigração
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
comparador 1.ª volta / 2.ª volta
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Mais Futebol - Sporting reporta ao delegado
Há 2h e 2min
Com Rita Mendonça.
Videos
01:37
Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?
Há 59 min
09:26
"As infraestruturas que correm mais perigo são as que estão em contacto direto com a água, como as pontes"
Há 1h e 0min
03:30
«Fofana já fez a diferença, mas ainda precisamos de ver mais»
Há 1h e 15min
00:37
«Pote não faz um bom jogo, enquanto Luis Guilherme pede para ser titular»
Há 1h e 17min
01:45
«Clássico? Isto são atitudes de clubes de bairro»
Há 1h e 22min
02:51
«Dragão? Se me convidas para ir à tua casa, não reparo na decoração»
Há 1h e 35min
02:39
opinião
Maniche
Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"
Ontem às 23:07
03:09
opinião
Luís Vilar
"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"
Ontem às 23:11
00:54
"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"
Ontem às 23:42
01:04
Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?
Ontem às 21:30
01:03
O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal
Hoje às 08:41
01:49
Donald Trump não gostou nada do que está neste vídeo
Ontem às 13:50
06:52
opinião
Jorge Mendes
Vem aí um rio atmosférico que é "alarmante" por causa da "situação em que estamos"
Ontem às 09:24
03:40
"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão
Hoje às 12:02
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:56
«Há muito nevoeiro no Porto, mas vê-se o relvado de uma baliza à outra»
Ontem às 17:41
04:00
opinião
Mafalda Anjos
"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"
12 jan, 22:16
05:43
"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"
Hoje às 08:57