Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Mais Futebol - SC Braga quer 30 M€

Há 2h e 10min

Com Catarina Cardoso.

Videos

00:57

Hantavírus: Espanha garante que "todos os passageiros estão assintomáticos" e serão repatriados

Há 7 min
05:41

"Transmite-se de humano para humano" através "de contacto próximo": o que se sabe sobre o hantavírus, que já conta com oito casos

Há 46 min
08:49
opinião
Cátia Moreira de Carvalho

Trump "cometeu um erro de cálculo" no Irão e "entrou num ninho de vespas"

Há 57 min
01:33

Benfica de olho em Vrij: «É um jogador batido»

Há 1h e 10min
04:13

Issa Doumbia: «Quer ir para a Liga Europa ou Liga dos Campeões?»

Há 1h e 15min
02:00

«Sudakov é para sair do Benfica»

Há 1h e 27min
Mais Videos

Mais Vistos

22:19

"Porque é que um cidadão brasileiro não pode ser militar nas Forças Armadas portuguesas?"

Ontem às 15:43
02:32

Polígrafo. Arrendatário pode tornar-se proprietário da casa se tiver os contratos de água ou luz em seu nome por mais de cinco anos?

1 mai, 22:29
09:00
opinião
Agostinho Costa

"Os iranianos sabem que os americanos vão atacar. Sabem que vem uma segunda fase e estão a preparar-se"

Ontem às 23:07
01:02

"O que está a acontecer é muito real": o testemunho emocionado de um dos passageiros presos no navio ao largo de Cabo Verde

4 mai, 14:15
01:04

O momento em que um avião se despenha contra um prédio no Brasil

Ontem às 15:46
10:31
opinião
Rafael Martins

Homem que tentou matar Trump "não é um indivíduo qualquer. Era tido como quase brilhante"

27 abr, 14:54
04:36
opinião
Ricardo Monteiro

"Donald Trump conseguiu transformar a maior potência militar do mundo num tigre de papel"

8 abr, 17:58
04:42

A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica

6 abr, 20:40
03:13

"Como é que um agente com apenas sete meses de profissão chega à esquadra do Rato e desata a cometer aqueles atos?"

Ontem às 17:57
08:56

Crimes nas esquadras. "Claramente não deviam estar na PSP"

Ontem às 16:13
02:33

"Houve 13 vítimas. Alguma delas teve capacidade de entrar numa esquadra e fazer queixa do que lhe aconteceu?"

Ontem às 23:22
17:10

A entrevista ao ministro da Administração Interna no CNN 20 Horas - versão na íntegra

Ontem às 21:21