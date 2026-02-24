TV
CNN Mais Futebol - Rui Costa e a acusação de Vini
Há 2h e 27min
Com Rita Mendonça.
07:24
opinião
Cátia Moreira de Carvalho
"A resiliência [dos ucranianos] não deve ser romantizada"
Há 17 min
09:58
opinião
António José Vilela
Advogada de Sócrates agiu "de forma errada". "Não é assim que se faz a saída dos processos"
Há 18 min
01:19
Mourinho esteve no relvado do Santiago Bernabéu
Há 38 min
02:27
Benfica treinou no Santiago Bernabéu com Prestianni
Há 39 min
01:37
CNN visitou o Canillas, o clube onde treinou o filho de Mourinho
Há 42 min
01:08
"Se veio fazer uma conferência de imprensa vamo-nos embora": Ana Abrunhosa confronta ministro da Agricultura que falava com os jornalistas
Há 58 min
07:37
opinião
Rafael Martins
"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"
Ontem às 10:23
05:38
Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço
Ontem às 11:44
17:02
opinião
Agostinho Costa
Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"
Ontem às 15:51
00:58
México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país
22 fev, 21:56
01:08
"Se veio fazer uma conferência de imprensa vamo-nos embora": Ana Abrunhosa confronta ministro da Agricultura que falava com os jornalistas
Há 58 min
02:12
opinião
Rui Santos
"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?
Ontem às 20:32
01:02
Ciclone-bomba: esta jornalista da CNN teve de se agarrar a um poste para não ser levada pelo vento
Hoje às 12:44
07:25
opinião
Agostinho Costa
Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"
Hoje às 11:58
01:30
Concluída a intervenção provisória no dique que fez colapsar a A1
Ontem às 14:41
07:20
opinião
Rui Santos
No Benfica e no FC Porto há dois jogadores que "vão dar que falar". Depois há um renascimento na Luz e um "Genyo" da lâmpada em Alvalade
Ontem às 22:22
01:56
«Decisão da UEFA sobre Prestianni é a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica»
Ontem às 15:32
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
17 fev, 22:58