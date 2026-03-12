TV
Governo aprova alterações à lei do arrendamento e anuncia mais medidas para a crise da habitação
CNN Mais Futebol - Plantel do Sporting insultado
Há 3h e 59min
Com Paulo Pereira.
08:49
Rafael Martins
"O Irão está a convidar os EUA para uma armadilha"
Há 1h e 0min
19:39
Miguel Baumgartner
"A administração dos EUA não estava preparada para esta guerra. Foi envolvida e convencida por Israel"
Há 1h e 38min
57:07
Agora CNN - 12 de março de 2026
Há 1h e 44min
07:35
Exército israelita diz que guerra no Irão foi "planeada durante anos" e que "não tem prazo"
Há 2h e 0min
16:37
Miguel Baumgartner
Novo Líder Supremo do Irão acaba de enviar "uma mensagem muito direta a Israel"
Há 2h e 2min
01:11:23
CNN Meio Dia - 13H40 - 12 de março de 2026
Há 3h e 9min
07:17
"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa
Ontem às 08:47
01:45
Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados
Ontem às 14:02
01:20
As imagens brutais de um petroleiro em chamas após ataque no Golfo Pérsico
Hoje às 10:02
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
11:17
Agostinho Costa
Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"
Ontem às 23:13
14:35
Agostinho Costa
"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz
Ontem às 12:19
00:44
Buraco no prédio: ficou assim um edifício após ser atingido por um drone no Dubai
Hoje às 10:00
00:17
O momento em que um arranha-céus do Dubai fica em chamas após ser atingido por um drone
Hoje às 10:01
01:45
Francisco Pereira Coutinho
"A estratégia do Irão não era assim tão suicida como pensávamos"
Ontem às 17:48
10:42
Agostinho Costa
Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"
10 mar, 23:15
06:35
Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"
21 fev, 13:10
01:51
Estes são os postos de abastecimento mais caros e mais baratos do país
Ontem às 22:37