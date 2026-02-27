CNN Mais Futebol - Mourinho quebra silêncio no domingo

Há 2h e 38min

Com Catarina Cardoso.

01:07

"Não podia sair mais feliz nas funções que exerço": Marcelo deixa agradecimento à Europa

Há 6 min
03:31

Seis em cada 10 portugueses têm falta de dentes. Ainda assim: metade dos cheques-dentista ficou por utilizar

Há 42 min
06:17

Passos nega estar de volta à política ativa

Há 58 min
37:04

CNN Meio Dia - 14H15 - 27 de fevereiro de 2026

Há 1h e 43min
11:34
opinião
Jorge Saramago

"Esta guerra significa a incapacidade que o Paquistão tem tido de resolver um problema interno"

Há 1h e 52min
02:32

Caso Epstein "está a tornar-se um caso político quando devia ser um caso de Justiça"

Há 1h e 52min
03:45
opinião
Rui Santos

Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"

Ontem às 12:33
02:00

Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE

Ontem às 23:46
09:04

Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista

25 fev, 13:59
00:46

As primeiras imagens da grande operação militar do Afeganistão contra o Paquistão

Ontem às 20:20
04:36

Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

Há 2h e 52min
01:05
opinião
Luís Vilar

"No comportamento, o Benfica não é europeu, é distrital. O Sporting de Lisboa é mas é o Benfica de Lisboa

Ontem às 20:59
04:43
opinião
Sérgio Sousa Pinto

Sérgio Sousa Pinto traça a diferença entre Passos Coelho e Ventura

25 fev, 23:26
25:05

"Não sou filiada, nunca me filiei e não conto filiar-me": a entrevista de Cristina Ferreira a Ana Abrunhosa - na íntegra

Ontem às 13:22
15:26
opinião
Agostinho Costa

"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"

25 fev, 15:55
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

25 fev, 09:11
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares

"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"

Ontem às 23:47
04:09

É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"

24 fev, 15:26