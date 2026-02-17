CNN Mais Futebol - Mourinho admite recusar Real Madrid

Há 3h e 45min

Com Paulo Pereira.

Videos

00:44

«Roubar bolas e recolher bolas só em África»

Há 11 min
01:41

«Quem escreve este comunicado sabe que está a mentir»

Há 17 min
00:30

«FC Porto vai ser recebido em Alvalade com toda a dignidade possível»

Há 43 min
27:21
opinião
Jorge Saramago

Há uma "anedota completa" na mesa de negociações para a paz na Ucrânia

Há 1h e 13min
08:33

"Quando Epstein conseguia segredos da elite, utilizava-os para seu proveito"

Há 1h e 31min
03:07

Este negócio de Alcácer tinha 118 anos: tem de recomeçar do zero depois do mau tempo

Há 1h e 31min
Mais Videos

Mais Vistos

05:13

“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê

Ontem às 21:41
08:36
opinião
José Correia Guedes

"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"

Ontem às 21:15
02:20

Seis dias depois, está assim o buraco na A1

Hoje às 10:42
07:58
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"

Ontem às 19:34
04:16

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

15 fev, 13:40
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
09:07

Por que motivo o Canadá decidiu inspirar-se numa missão de um submarino da Marinha portuguesa

Ontem às 19:36
04:44
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"

15 fev, 21:49
02:58

"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas

Há 2h e 50min
01:21

Polígrafo. FC Porto pôs óleo nas paredes dos balneários do Benfica em 2020?

Ontem às 21:28
01:36

Polígrafo. Emigrantes na Suíça festejaram a derrota de André Ventura?

Ontem às 22:29
01:38

Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão

Hoje às 12:58