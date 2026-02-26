TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
NOTÍCIA EM DESTAQUE
Ministro das Finanças teve alta, já pode regressar ao trabalho - mas só na "próxima semana"
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Mais Futebol - Derrota com Real Madrid
Há 3h e 37min
Com Catarina Cardoso.
Videos
19:37
opinião
Rafael Martins
"EUA têm um grande dispositivo militar pronto para avançar caso não haja acordo", mas o Irão "também tem uma resposta"
Há 1h e 19min
03:09
"Dá a ideia de que nas aldeias fomos um pouco abandonados": um mês depois da depressão, há moradores em Leiria ainda sem luz
Há 1h e 19min
03:10
Chuvas no Brasil fazem dezenas de mortos e mais de 3.600 desalojados
Há 1h e 19min
45:39
CNN Mais Futebol - Sidny e Vinícius Jr não trocaram de camisola
Há 2h e 2min
05:58
"Temos cada vez mais doentes que ficam no hospital por falta de resposta alternativa e adequada à sua situação"
Há 2h e 35min
05:35
opinião
Tiago André Lopes
EUA/Irão: "Há bons sinais de que um caminho negocial pode ser feito hoje e amanhã produzir frutos"
Há 2h e 35min
Mais Videos
Mais Vistos
09:04
Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista
Ontem às 13:59
15:26
opinião
Agostinho Costa
"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"
Ontem às 15:55
02:39
PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas na Ajuda durante a madrugada
Hoje às 10:00
03:20
opinião
André Pipa
"Nunca uma equipa portuguesa perdeu tantos jogos numa campanha europeia"
Ontem às 22:18
04:43
opinião
Sérgio Sousa Pinto
Sérgio Sousa Pinto traça a diferença entre Passos Coelho e Ventura
Ontem às 23:26
03:45
opinião
Rui Santos
Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"
Hoje às 12:33
02:11
opinião
Margarida Davim
"É preciso ver o filme todo" no "episódio lamentável" entre Ana Abrunhosa e o ministro da Agricultura
24 fev, 19:01
04:50
Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui
Ontem às 09:11
01:59
CNN teve acesso a esconderijo do traficante 'El Mencho': estes são os vestígios que ainda permanecem
Hoje às 10:34
04:09
É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"
24 fev, 15:26
03:50
opinião
Helena Matos
"Pedro Passos Coelho é o líder da oposição. Acho que quer voltar"
Ontem às 23:26
02:12
opinião
Rui Santos
"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?
23 fev, 20:32