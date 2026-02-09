TV
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2026
Veja aqui os resultados na sua freguesia, no seu concelho, no seu distrito, na emigração
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
comparador 1.ª volta / 2.ª volta
MAU TEMPO
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Mais Futebol - Campeonato ao rubro
Há 1h e 19min
Com Rita Mendonça.
Videos
01:27
Bruno Andrade explica fim da greve de Ronaldo: «Fundo liquidou ordenados»
Há 34 min
33:17
CNN Mais Futebol - Campeonato ao rubro
Há 1h e 19min
02:05
opinião
Filipe Santos Costa
Filipe Santos Costa "nunca tinha visto um primeiro-ministro fazer um comício numa noite de eleições presidenciais"
Há 1h e 24min
05:39
"É impossível receber turistas nas regiões mais afetadas": tempestades com "impacto devastador" no turismo do Centro
Há 1h e 51min
01:10
Chuva não dá tréguas: Proteção Civil alerta para "risco significativo de inundações" nos rios Mondego, Tejo, Sorraia e Sado
Há 1h e 52min
00:57
«Alverca expôs debilidades de Sidny, Benfica melhorou na segunda parte»
Há 2h e 20min
Mais Videos
Mais Vistos
04:37
"Tenham cuidado. As pessoas estão a ser levadas para a linha da frente"
Ontem às 14:55
03:43
Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas
7 fev, 15:12
25:52
"A inteligência artificial pode ser um fenómeno transitório, mas está a criar ansiedade, sobretudos nos trabalhadores blue collar"
7 fev, 22:31
07:01
opinião
Diana Soller
"A Rússia aceitou algumas coisas que seriam impensáveis há dois ou três meses"
Ontem às 14:39
03:06
opinião
Pedro Adão e Silva
"Uma derrota de André Ventura será transformada numa dúvida sobre a forma como as eleições decorreram"
5 fev, 23:35
02:51
opinião
Miguel Sousa Tavares
"Montenegro não tem nada para dizer. O homem não se enxerga": Miguel Sousa Tavares
Ontem às 21:23
02:24
"Lasers" são a arma mais eficaz e económica para combater os "drones"
Ontem às 14:58
11:44
O discurso de André Ventura na íntegra após ser derrotado nas presidenciais
Ontem às 23:06
01:18
opinião
Miguel Sousa Tavares
"Vivo um momento de grande alívio. Os portugueses derrotaram a demagogia e o aproveitamento de catástrofes": Miguel Sousa Tavares
Ontem às 20:33
04:08
Foi neste estado que ficou o bar da praia fluvial do Alamal com a chegada da depressão Marta
7 fev, 15:44
00:40
Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde
6 fev, 22:18
01:06
"A minha mulher é uma empresária independente, uma mulher com vida própria, e eu respeito muito isso": Seguro
Ontem às 23:45