Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Mais Futebol - Campeão Nacional pode ficar decidido hoje

Há 3h e 19min

Com Paulo Pereira.

Videos

02:41

Está feito o segundo! Estrela amplia a vantagem

Há 13 min
02:44

Jovane Cabral coloca o Estrela na frente do marcador

Há 26 min
02:07

"Donald Trump evidencia mais uma vez que vai definindo, momento a monento, a sua posição. Não há uma estratégia de fundo"

Há 45 min
03:16

"Trump está a querer arrasar com todas as alianças, mesmo com a mais antiga de todas, a que tem com o Reino Unido"

Há 46 min
02:47
opinião
Cátia Moreira de Carvalho

Retirada de tropas "mostra como Trump funciona": "Tudo o que não seja uma bajulação ao seu ego é levado a peito"

Há 46 min
02:37

E se o VAR existisse em todos os Mundiais?

Há 52 min
Mais Videos

Mais Vistos

02:09

Este vídeo de um ataque a uma freira francesa em Jerusalém está a revoltar a comunidade cristã

Ontem às 21:54
01:36

"Cheguei à Índia": desaparecimento de adolescente de 13 anos em Vendas Novas ganha contornos misteriosos

Ontem às 20:49
08:13
opinião
Tiago André Lopes

"Porta-aviões Gerald Ford está a ir embora do Médio Oriente" - e isso pode ter duas explicações

Ontem às 17:32
03:49

"Destruição sem precedentes". Isto é o que resta das instalações norte-americanas no Médio Oriente

Hoje às 11:46
02:32

Polígrafo. Arrendatário pode tornar-se proprietário da casa se tiver os contratos de água ou luz em seu nome por mais de cinco anos?

Ontem às 22:29
04:13

Trotineta elétrica que estava a carregar e rebentou estará na origem de incêndio em prédio na Amadora

30 abr, 16:05
07:24
opinião
João Marques de Almeida

"Greves gerais são um bom pretexto para não se ir trabalhar e, por norma, acontecem sempre perto de feriados"

Ontem às 23:36
32:09
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: “Onde é que Trump tem sido um ‘nice guy’? É isso, mas ao contrário”

29 abr, 15:36
10:31
opinião
Rafael Martins

Homem que tentou matar Trump "não é um indivíduo qualquer. Era tido como quase brilhante"

27 abr, 14:54
02:42

Renato Seabra prepara novo recurso e admite falar em tribunal 15 anos depois do homicídio de Carlos Castro

Ontem às 21:48
02:22

Proposta de diminuição da idade da reforma "não é nenhuma desculpa" para o Chega não aprovar o pacote laboral

Ontem às 19:32
02:14
opinião
Manuel Serrano

"Os congressistas, dos senadores aos republicanos, vão ter de tomar uma decisão" que impacta o futuro de Trump

30 abr, 23:33