CNN Mais Futebol - Borges e a renovação

Há 2h e 59min

Com Paulo Pereira.

04:17

"Não sou candidato a coisissíma nenhuma", diz Passos Coelho sobre eventual candidatura à liderança do PSD

Há 1h e 16min
00:38

"Milhares de pessoas estão aqui para prestar homenagem a Khamenei": CNN acompanha protestos no centro de Teerão

Há 1h e 38min
01:05

"Os constrangimentos são reais. Há uma corrida aos postos": o estado de um posto de combustível em Lisboa

Há 2h e 7min
14:37
opinião
Agostinho Costa

"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"

Há 2h e 8min
03:46

"Fui convidado pelo Hezbollah para visitar zonas bombardeadas. Trinta minutos depois, começámos a ouvir metralhadoras e pessoas aos berros"

Há 2h e 8min
00:37

Violentas explosões: o momento do grande ataque ao bunker do complexo de Ali Khamenei

Há 2h e 9min
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

Ontem às 22:25
00:17

F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido

Ontem às 11:55
00:31

Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

Hoje às 08:39
00:41

Irão mostra imagens do disparo de um dos seus melhores mísseis

Ontem às 15:12
28:21

"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes

Ontem às 11:00
02:21

Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»

4 mar, 13:08
00:41

"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"

4 mar, 12:07
00:55

Caças no ar, alvos em terra: as imagens dos combates dos EUA no Irão

Ontem às 15:44
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
02:11

Estas são as armas que o Irão ainda poderá usar na guerra com os EUA e Israel

4 mar, 21:17
05:15

Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"

Ontem às 15:42
06:50
opinião
Agostinho Costa

"Se houver um colapso no Irão, a Turquia vai entrar no país da mesma forma que fez na Síria e no Iraque"

4 mar, 20:28