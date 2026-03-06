TV
CNN Mais Futebol - Borges e a renovação
Há 2h e 59min
Com Paulo Pereira.
04:17
"Não sou candidato a coisissíma nenhuma", diz Passos Coelho sobre eventual candidatura à liderança do PSD
Há 1h e 16min
00:38
"Milhares de pessoas estão aqui para prestar homenagem a Khamenei": CNN acompanha protestos no centro de Teerão
Há 1h e 38min
01:05
"Os constrangimentos são reais. Há uma corrida aos postos": o estado de um posto de combustível em Lisboa
Há 2h e 7min
14:37
Agostinho Costa
"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"
Há 2h e 8min
03:46
"Fui convidado pelo Hezbollah para visitar zonas bombardeadas. Trinta minutos depois, começámos a ouvir metralhadoras e pessoas aos berros"
Há 2h e 8min
00:37
Violentas explosões: o momento do grande ataque ao bunker do complexo de Ali Khamenei
Há 2h e 9min
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
Ontem às 22:25
00:17
F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido
Ontem às 11:55
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
Hoje às 08:39
00:41
Irão mostra imagens do disparo de um dos seus melhores mísseis
Ontem às 15:12
28:21
"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes
Ontem às 11:00
02:21
Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»
4 mar, 13:08
00:41
"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"
4 mar, 12:07
00:55
Caças no ar, alvos em terra: as imagens dos combates dos EUA no Irão
Ontem às 15:44
04:10
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
02:11
Estas são as armas que o Irão ainda poderá usar na guerra com os EUA e Israel
4 mar, 21:17
05:15
Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"
Ontem às 15:42
06:50
Agostinho Costa
"Se houver um colapso no Irão, a Turquia vai entrar no país da mesma forma que fez na Síria e no Iraque"
4 mar, 20:28