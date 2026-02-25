CNN Mais Futebol - Ausência de peso em jogo decisivo

Há 1h e 56min

Com Catarina Cardoso.

17:14

CNN Summit - Portugal Tour: aumento das taxas aeroportuárias só depois de arrancarem as obras do novo aeroporto, diz Miguel Pinto Luz

Há 8 min
03:54

"Os EUA querem isolar o Irão da China e controlar o próprio país"

Há 14 min
14:31

CNN Summit - Portugal Tour: Lufthansa reconhece potencial do país, mas alerta para uma necessidade "imediata"

Há 23 min
23:42

CNN Summit - Portugal Tour: como as tempestades também afetam o turismo

Há 25 min
09:48

CNN Summit - Portugal Tour: "O cliente não é um utente", sublinha o gestor Carlos Tavares

Há 26 min
01:46

"A vida tem de voltar". O vídeo que mostra Leiria "determinada a reerguer-se"

Há 28 min
01:08

"Se veio fazer uma conferência de imprensa vamo-nos embora": Ana Abrunhosa confronta ministro da Agricultura que falava com os jornalistas

Ontem às 16:25
02:11
opinião
Margarida Davim

"É preciso ver o filme todo" no "episódio lamentável" entre Ana Abrunhosa e o ministro da Agricultura

Ontem às 19:01
07:25
opinião
Agostinho Costa

Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"

Ontem às 11:58
00:50

"Devia ter vergonha", grita a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso para Trump

Hoje às 06:12
00:56

As críticas de Passos Coelho à escolha de Montenegro para ministro da Administração Interna

Ontem às 19:01
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

23 fev, 20:32
07:20
opinião
Rui Santos

No Benfica e no FC Porto há dois jogadores que "vão dar que falar". Depois há um renascimento na Luz e um "Genyo" da lâmpada em Alvalade

23 fev, 22:22
04:23
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa ouviu Ucrânia e Rússia e concluiu que estamos perante um "diálogo de surdos"

Ontem às 22:43
02:27
opinião
Rui Calafate

"Ana Abrunhosa gostou muito de ser a estrela do programa de Ricardo Araújo Pereira e quis fazer um sketch para o próximo"

Ontem às 19:01
07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

23 fev, 10:23
02:54
opinião
Manuel Serrano

"A narrativa russa é falsa. As sanções estão a ter impacto e podiam ter muito mais"

Ontem às 12:42
04:09

É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"

Ontem às 15:26