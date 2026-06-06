Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PSU
GUERRA
Irão
Ucrânia
MUNDIAL 2026
PODCASTS
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN M2 - Metro Quadrado - 6 de junho de 2026
Hoje às 16:36
Videos
03:39
opinião
José Tomaz Castello Branco
"Mohsen Rezaei é alguém que devemos olhar com muita atenção"
Há 54 min
00:43
VÍDEO: confrontos entre equipas no Portugal-Chile vale expulsão a Rafael Leão
Há 54 min
08:29
opinião
Marco Serronha
Irão: "A opção menos má para Donald Trump foi a que já tomou"
Há 1h e 4min
03:18
opinião
Tiago André Lopes
"Presidente do Líbano vai dizendo a mensagem que Trump gosta que vá saindo cá para fora"
Há 2h e 15min
02:08
"As negociações estariam mais avançadas se não tivessem sido sequestradas pela política de Benjamin Netanyahu"
Há 2h e 31min
14:42
opinião
João Annes
Cessar-fogo "mostra que o Líbano não é nem um aliado do Irão nem é um Estado que o Irão respeita"
Há 2h e 53min
Mais Videos
Mais Vistos
01:49
Polígrafo. Filho do Presidente da República foi agredido na rua em Lisboa?
Ontem às 21:46
36:32
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa: drones na Roménia mostram como estamos cada vez mais perante uma "guerra tecnológica"
Ontem às 15:31
00:58
Exclusivo: foi assim que ficou o maior porta-aviões do mundo após um incêndio durante a guerra entre EUA e Irão
Ontem às 12:59
06:33
opinião
Tiago André Lopes
Nova tentativa para mediar guerra na Ucrânia “parece um grito de desespero”
Hoje às 08:37
00:51
Sérgio Conceição: «A forma como gostaria de ter saído do FC Porto certamente era outra»
Hoje às 11:22
08:26
"Há indícios de que os russos já não acreditam no Artigo 5.º e gostariam de o pôr à prova"
Ontem às 22:40
02:12
Fiquem em casa, não saiam à rua: foi o alerta que se ouviu na terra de Putin
Hoje às 14:08
19:10
opinião
Agostinho Costa
"Zelensky que não nos deite pó para os olhos. Já começa a irritar. Isto é a guerra"
3 jun, 22:31
03:47
opinião
Margarida Davim
Prestação Social Única exclui da pensão de orfandade "um menor que fica sem a mãe e o pai, mas herdou um carro de média gama familiar"
Ontem às 19:30
00:36
Um estouro e fumo: as imagens da grande explosão provocada por um drone num porto da NATO
Ontem às 11:38
07:26
Portugal dá semanas de paz a viúvas e órfãos da guerra na Ucrânia
3 jun, 22:07
04:21
Há "duas coisas" que a Ucrânia "tem feito muito bem" que estão a permitir "poupar vidas"
Ontem às 22:06