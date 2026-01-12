CNN Inovação - IAPMEI - StartUp Voucher

TV
Há 3h e 32min
Videos
02:36
"Um menino de cinco anos foi baleado nos braços da mãe". Testemunhas relatam "mortes indiscriminadas" no Irão
Há 1h e 2min
09:43
opinião
Miguel Baumgartner
"Parte da população iraniana olha para os EUA como o último empurrão que o regime precisa para tombar"
Há 1h e 23min
00:50
"Sou livre e vivo sem amarras". Seguro diz "ficar contente" com apoio de Pedro Nuno Santos
Há 1h e 23min
00:58
Montenegro diz que "não se pode generalizar" atrasos no socorro e elogia "nível de competência" de ministra
Há 1h e 24min
05:37
Task force de apoio ao INEM. "Se há dúvidas quanto à legalidade, então que se encontrem meios legais"
Há 2h e 30min
04:54
"Ombro congelado" não é uma tendinite: saiba identificar esta patologia, que causa "muita dor"
Há 2h e 59min
02:54
Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro
Ontem às 22:04
02:47
Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo
Ontem às 21:17
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
08:00
Empurrados de Portugal: estes jovens foram à procura do que cá não tinham e encontraram uma vida em Berlim
Ontem às 21:30
05:04
opinião
Agostinho Costa
"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"
10 jan, 12:31
06:26
"Pelas declarações de Lavrov, já se percebeu que a Rússia está muito renitente em aceitar o que quer que seja"
23 dez 2025, 19:33
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"
10 jan, 19:35
07:48
opinião
Rui Calafate
Há uma figura "polémica" e amiga de Passos Coelho "pronta para discursar num comício de Gouveia e Melo"
Ontem às 22:18
03:57
opinião
Miguel Sousa Tavares
Miguel Sousa Tavares quer saber por que motivo não há um milhão de euros para se resolver o problema das macas
8 jan, 22:29
02:40
Tracking poll, dia 6: Seguro volta ao primeiro lugar, Ventura é ultrapassado e cai para terceiro
10 jan, 21:34
02:12
"Não são férias. É um mote de vida". Família portuguesa regressa a Lisboa após dar a volta ao mundo em catamarã
Ontem às 21:46
22:18
opinião
Marco Serronha
"Alguns já foram detetados na nossa zona económica exclusiva": esta é a rota por onde navegam atualmente os navios da frota "fantasma" russa
10 jan, 23:53