CNN Inovação - CTCP: Bioshoes4All 2 

Há 1h e 15min

Videos

04:54

CNN Inovação - CTCP: Bioshoes4All 2 

• Conteúdo patrocinado
Há 1h e 15min
05:51

"A digitalização dos exames gerou instabilidade no sistema educativo e ansiedade nos alunos"

Há 1h e 46min
04:43
opinião
Pedro Tadeu

"Já não é possível garantir a igualdade entre todos os alunos" no acesso ao ensino superior

Há 1h e 46min
14:53
opinião
José Tomaz Castello Branco

"As ondas migratórias começaram a ser usadas como arma nas chamadas guerras híbridas"

Há 2h e 0min
03:10

André Ventura estava a falar e o microfone desligou-se. Aguiar-Branco explicou porquê

Há 2h e 7min
08:47

EUA e Irão "não querem que o nível de ataque militar cresça porque têm muito a perder com isso"

Hoje às 13:31
Mais Videos

Mais Vistos

16:31
opinião
Agostinho Costa

Ucrânia tentou "vergar a Rússia", mas "não correu bem" a Zelensky. Agora "está a ver o reverso da medalha"

Ontem às 22:35
14:58
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: há um “negócio chorudo” que está a alimentar uma “luta pelo controlo” na Ucrânia

1 ago, 23:30
11:51
opinião
Carlos Branco

Chefe das forças ucranianas foi substituído "por alguém extremamente próximo de um grupo que já não considera Zelensky indispensável"

Ontem às 23:04
28:50
opinião
Paulo Portas

Uma “tragédia humanitária” e uma “anomalia” em Ceuta. Global com Paulo Portas na íntegra

Ontem às 22:22
03:44
opinião
Miguel Baumgartner

"Na linha da frente, a Ucrânia está a perder terreno e a sua capacidade de defesa está praticamente a zeros"

Ontem às 12:20
07:37
opinião
José Carmo

Rússia "suponha-se invulnerável" até a Ucrânia ter uma "evolução de que ninguém estava à espera"

Ontem às 19:40
00:19

Dois mortos: o momento do choque entre dois helicópteros no combate aos incêndios da Grécia

Hoje às 09:00
03:10

André Ventura estava a falar e o microfone desligou-se. Aguiar-Branco explicou porquê

Há 2h e 7min
02:12

Marroquinos sentam-se à beira da estrada e esperam por ajuda: "Durmo na floresta e há cinco dias que não como"

Ontem às 21:11
05:59

"O cancro do pulmão é uma doença silenciosa e quando há sintomas já estamos numa fase avançada"

Ontem às 09:07
04:53

Depois dos aguaceiros, saiba o que esperar do tempo durante o resto de agosto

Hoje às 09:30
07:57
opinião
Marco Serronha

"A Rússia está a gastar mais mísseis do que aqueles que consegue produzir"

Ontem às 15:14