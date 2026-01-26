CNN Inovação - CTCP: Agenda Faist 3

Há 54 min

00:22

Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques

Há 5 min
06:53

Paracetamol ou ibuprofeno: conheça os riscos de "uma dose tóxica"

Há 36 min
03:02

"Irão pode disparar até 700 mísseis balísticos contra Israel" em "cenário extremo"

Há 37 min
07:05
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Há muito mais um movimento de rejeição a Ventura do que propriamente de convocatória à volta de Seguro"

Há 43 min
04:51

CNN Inovação - MORE CoLAB

Há 53 min
04:35

Há 54 min
05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

24 jan, 09:41
01:35

Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado

Ontem às 09:09
06:01

Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"

Ontem às 22:13
03:18

"Provavelmente amanhã os EUA vão concluir os preparativos para uma possível ação contra o Irão"

Ontem às 08:32
00:55

O que aconteceu em Minneapolis? O momento em que Alex Pretti estava a filmar e foi atacado pelos agentes federais

24 jan, 23:37
03:59

"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"

24 jan, 10:46
07:00
opinião
José Pacheco Pereira

A "caça ao tacho" como arma política: Pacheco Pereira desmonta a retórica do Chega

Ontem às 23:32
03:26

EUA movem porta-aviões para perto do Irão. "Um eventual ataque será sempre uma medida preventiva"

24 jan, 08:39
04:15

Estratégia de Defesa Nacional americana "humilha a Rússia"

Ontem às 22:30
04:25

Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês

24 jan, 10:20
01:00

As imagens da Operação Adamastor, a maior apreensão de droga de sempre feita em Portugal

Ontem às 15:50
26:10
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: o "Global" na íntegra

Ontem às 22:01