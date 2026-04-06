TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
AO MINUTO
Artemis II: o ser humano a chegar onde nunca chegou
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Hoje - Breaking News - 6 de abril de 2026
Hoje às 09:56
Com Cláudio Carvalho.
Videos
01:24
Rui Borges: «A nossa Champions é o campeonato»
Há 43 min
00:44
Rui Borges: «Melhor altura para receber o Arsenal? Eles vêm feridos»
Há 45 min
00:17
Rui Borges: «Elogios de Mourinho? Aprendi com os melhores»
Há 45 min
04:26
"Trump vai acabar por ter de colocar as botas no terreno, que é uma ação completamente contrária às suas promessas"
Há 48 min
04:25
"Neste momento o Irão está a perceber que o maior ativo que tem é Donald Trump"
Há 48 min
03:19
opinião
Rolando Santos
"Se os iranianos não cederem, Trump vai avançar para uma ofensiva terrestre"
Há 48 min
Mais Videos
Mais Vistos
14:27
opinião
José Pacheco Pereira
Pacheco Pereira traz uma moca de Rio Maior e tem um desafio para o líder do Chega
Ontem às 23:39
15:21
opinião
Agostinho Costa
"Trump é um homem que não devemos levar a sério, mas temos de estar atentos. Tem Netanyahu ao seu lado" e "poderá estar encostado à parede"
4 abr, 22:44
06:32
opinião
Jorge Saramago
Localização, proteção e extração: foi assim a operação de resgate "contra o tempo" realizada pelos EUA
Ontem às 10:46
03:56
opinião
Tiago André Lopes
"Não tenho certezas de que o piloto tenha sido resgatado. Ao fim de tantas horas não temos uma única imagem"
Ontem às 22:37
26:03
opinião
Mário Crespo
Trump sofreu "uma derrota" no Irão: “Ele garantia que o espaço aéreo estava completamente controlado e, no entanto, aparelhos sofisticados estão a ser abatidos”
Ontem às 22:00
06:32
Trump "confunde o mundo com um reality show e o inimigo com o comprador de uma casa"
Ontem às 21:26
03:14
opinião
Arnaut Moreira
Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"
23 mar, 23:18
09:22
Este direto da CNN Portugal foi interrompido por mísseis de fragmentação
Hoje às 12:21
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
00:37
Governo publica vídeo de Montenegro a andar de carro sem cinto de segurança
Ontem às 20:06
05:19
opinião
Jorge Saramago
"O Irão tem capacidade" para tornar toda a região "num inferno"
Ontem às 19:23
00:30
"Não sentem nem um pico de vergonha?". A mensagem de Rui Santos vai para os presidentes da FPF e da Liga
8 mar, 22:24