CNN Hoje - Breaking News - 5 de março de 2026
Há 3h e 14min
Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.
Videos
07:34
Afonso Reis Cabral recorda Lobo Antunes: "Conseguir a leveza e a profundidade que ele conseguia nas crónicas é de mestre"
Há 11 min
01:34
Doha voltou a ser alvo de uma onda de ataques com drones. Série de interceções foi a "mais longa e ruidosa" até agora
Há 11 min
03:33
Voltaram a soar sirenes em Telavive. Israel interceta mais um míssil iraniano
Há 32 min
00:26
Avião aterra com o som de sirenes a soar em Israel
Há 32 min
02:33
Difícil de localizar e com vários quilos de explosivos - eis o drone dos EUA inspirado no Irão
Há 45 min
04:57
opinião
Jorge Rodrigues
"Dificilmente veremos a NATO a intervir neste conflito"
Há 1h e 4min
Mais Videos
Mais Vistos
02:21
Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»
Ontem às 13:08
00:19
O momento em que um submarino dos EUA disparou um torpedo contra um navio do Irão
Ontem às 14:48
07:36
opinião
Marco Serronha
"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo
3 mar, 09:48
00:41
"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"
Ontem às 12:07
12:31
opinião
Agostinho Costa
"O Irão tem ainda aeronaves do tempo do Xá e agora está a receber novos equipamentos da Rússia e da China"
Ontem às 10:19
03:43
"Estamos em alerta laranja, o que significa que as autoridades estão a preparar-se para algo maior"
Ontem às 12:07
06:50
opinião
Agostinho Costa
"Se houver um colapso no Irão, a Turquia vai entrar no país da mesma forma que fez na Síria e no Iraque"
Ontem às 20:28
02:11
Estas são as armas que o Irão ainda poderá usar na guerra com os EUA e Israel
Ontem às 21:17
00:17
F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido
Há 1h e 15min
02:26
"A China está a tentar encontrar um equilíbrio entre a relação com o Irão e uma relação muito próxima com os países do Golfo"
3 mar, 23:50
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
03:21
"Villas-Boas cometeu uma deselegância" e depois fez "queixas e queixinhas"
Ontem às 12:49