CNN Hoje - Breaking News - 4 de março de 2026
Hoje às 09:56
Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.
Videos
10:28
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"O Irão pode exercer o seu direito de legítima defesa mas de certeza que não pode fazê-lo como está a fazer"
Há 17 min
02:21
Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»
Há 1h e 9min
03:14
Ricardo Sá Pinto: «Pondero regressar quando o regime cair»
Há 1h e 11min
03:21
"Villas-Boas cometeu uma deselegância" e depois fez "queixas e queixinhas"
Há 1h e 28min
04:54
opinião
Catarina Carvalho
A intervenção no Irão está a ser criticada nos EUA "até nas bases de apoio de Donald Trump"
Há 2h e 10min
03:43
"Estamos em alerta laranja, o que significa que as autoridades estão a preparar-se para algo maior"
Há 2h e 10min
Mais Videos
Mais Vistos
07:36
opinião
Marco Serronha
"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo
Ontem às 09:48
09:53
opinião
Tiago André Lopes
"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"
2 mar, 11:05
29:08
opinião
Agostinho Costa
Não vale a pena Macron meter-se "em bicos de pés". Para Agostinho Costa, Paris não vai ser "a capital da Europa"
Ontem às 15:54
00:46
Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar
2 mar, 07:45
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
03:52
opinião
Agostinho Costa
"Quando Donald Trump fala em quatro ou cinco semanas de guerra, está a pensar na ida à China"
Ontem às 23:50
02:02
Televisão iraniana divulga imagens do último adeus das meninas que morreram num ataque a uma escola
Ontem às 12:38
02:26
"A China está a tentar encontrar um equilíbrio entre a relação com o Irão e uma relação muito próxima com os países do Golfo"
Ontem às 23:50
12:31
opinião
Agostinho Costa
"O Irão tem ainda aeronaves do tempo do Xá e agora está a receber novos equipamentos da Rússia e da China"
Há 3h e 58min
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares
"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"
26 fev, 23:47
05:08
"Após a resposta de Trump, Pedro Sánchez encostou-se imediatamente à União Europeia"
Ontem às 20:12
14:21
PSP e GNR em operação conjunta na Cova Moura: procuram armas e suspeitos de homicídio
Hoje às 08:44