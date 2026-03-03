CNN Hoje - Breaking News - 3 de março de 2026

Há 3h e 3min

Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.

02:02

Televisão iraniana divulga imagens do último adeus das meninas que morreram num ataque a uma escola

Há 21 min
02:41

«O próximo jogo é sexta-feira e não sabemos se vamos ter voo, é preocupante»

Há 33 min
02:03

«Já falei com colegas de outros clubes e os grandes estão a tentar parar o campeonato»

Há 37 min
02:28

«Se os ataques continuarem, não vejo outra solução senão arrancar para Portugal»

Há 40 min
05:15
opinião
Daniela Melo

"Hegseth está completamente ao dispor para iniciar qualquer tipo de aventura militar que Trump considere do interesse nacional"

Há 1h e 8min
03:13
opinião
José Carmo

"Mais tarde ou mais cedo a Arábia Saudita vai de certeza retaliar contra o Irão"

Há 1h e 15min
01:12

O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas

Ontem às 07:52
09:53
opinião
Tiago André Lopes

"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"

Ontem às 11:05
00:46

Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

Ontem às 07:45
00:40

O momento em que a CNN apanhou um drone iraniano em pleno voo

Ontem às 13:00
00:11

O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar

1 mar, 16:30
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
11:14
opinião
Agostinho Costa

Golfo conta com a proteção dos EUA e o Irão "quer provar que isso vale muito pouco"

Ontem às 12:34
09:12

Agostinho Costa diz que Irão vai procurar explorar esta vulnerabilidade dos EUA

1 mar, 20:46
00:41

Webcam gravou tudo: as luzes nos céus de Chipre durante um ataque do Irão a uma base europeia

Ontem às 16:41
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares

"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"

26 fev, 23:47
07:36

"Só há uma solução" para o conflito no Irão - e passa pelo uso de um dos melhores aviões do mundo

Há 3h e 11min
03:09
opinião
José Carmo

"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"

1 mar, 11:40