CNN Hoje - Breaking News - 28 de janeiro de 2026

Hoje às 09:56

Com Filipa Pereira e Cláudio Borges.

03:06

"Quando vemos as velocidades, isto são ventos de furacão": houve um "problema" nos avisos das autoridades para a tempestade Kristin

Há 22 min
23:14

António José Seguro garante que é "uma pessoa normal", mas já sente o "peso da responsabilidade" por poder ser Presidente da República

Há 22 min
07:35

Tempestade faz um ferido grave em Alcobaça: "Estava dentro da caravana e a caravana simplesmente voou"

Há 43 min
08:50

Um "evento raro" atingiu Portugal com "rajadas muitíssimo destrutivas"

Há 46 min
02:02

Não foi só em Portugal: tempestade Kristin também fez estragos em Espanha

Há 1h e 10min
02:16

"Ciclone bomba" e sting jet: tempestade Kristin gerou dois fenómenos climáticos extremos

Há 1h e 14min
08:33
opinião
Rui Calafate

"Não concordo com as pessoas que deram a vitória a António José Seguro": Rui Calafate faz o Exame ao debate

Ontem às 23:26
06:11

Rajadas acima dos 120 km/hora marcaram a madrugada em Portugal Continental

Hoje às 07:12
05:06

"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"

Hoje às 08:28
14:11
opinião
Agostinho Costa

"Finalmente, vê-se a UE a utilizar aquilo que é o seu grande poder: o económico"

Ontem às 15:30
00:55

Esta localidade da Sicília está à beira de um desastre depois do mau tempo

Ontem às 14:41
03:40

Trabalhador morre durante distribuição do pão depois de atingido por árvore em Vila Franca de Xira

Hoje às 08:28
00:17

Depressão Kristin deixa rasto de destruição no recinto da U. Leiria

Hoje às 11:37
03:01

O que diz o Polígrafo sobre o debate Seguro vs. Ventura: parte 1

Ontem às 22:27