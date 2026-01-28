TV
CNN Hoje - Breaking News - 28 de janeiro de 2026
Hoje às 09:56
Com Filipa Pereira e Cláudio Borges.
03:06
"Quando vemos as velocidades, isto são ventos de furacão": houve um "problema" nos avisos das autoridades para a tempestade Kristin
Há 22 min
23:14
António José Seguro garante que é "uma pessoa normal", mas já sente o "peso da responsabilidade" por poder ser Presidente da República
Há 22 min
07:35
Tempestade faz um ferido grave em Alcobaça: "Estava dentro da caravana e a caravana simplesmente voou"
Há 43 min
08:50
Um "evento raro" atingiu Portugal com "rajadas muitíssimo destrutivas"
Há 46 min
02:02
Não foi só em Portugal: tempestade Kristin também fez estragos em Espanha
Há 1h e 10min
02:16
"Ciclone bomba" e sting jet: tempestade Kristin gerou dois fenómenos climáticos extremos
Há 1h e 14min
Mais Vistos
00:22
Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques
26 jan, 11:52
08:19
Quem ganhou o grande debate entre António José Seguro e André Ventura? Veja as notas dos comentadores da CNN Portugal
Ontem às 22:23
15:11
"Ouvi António José Seguro dizer uma coisa que nunca pensei ouvir da parte dele"
Ontem às 23:49
00:52
Imagens mostram o navio russo Moskva a arder
18 abr 2022, 10:43
08:33
Rui Calafate
"Não concordo com as pessoas que deram a vitória a António José Seguro": Rui Calafate faz o Exame ao debate
Ontem às 23:26
06:11
Rajadas acima dos 120 km/hora marcaram a madrugada em Portugal Continental
Hoje às 07:12
05:06
"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"
Hoje às 08:28
14:11
Agostinho Costa
"Finalmente, vê-se a UE a utilizar aquilo que é o seu grande poder: o económico"
Ontem às 15:30
00:55
Esta localidade da Sicília está à beira de um desastre depois do mau tempo
Ontem às 14:41
03:40
Trabalhador morre durante distribuição do pão depois de atingido por árvore em Vila Franca de Xira
Hoje às 08:28
00:17
Depressão Kristin deixa rasto de destruição no recinto da U. Leiria
Hoje às 11:37
03:01
O que diz o Polígrafo sobre o debate Seguro vs. Ventura: parte 1
Ontem às 22:27