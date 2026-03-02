CNN Hoje - Breaking News - 2 de março de 2026

Hoje às 09:56

Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.

02:44

Conheça toda a operação dos EUA que culminou na "oportunidade perfeita" para atingir o coração do Irão

Há 50 min
08:15
opinião
Miguel Baumgartner

EUA pensaram que "isto poderia ser um passeio no parque e que em dois ou três dias podiam derrubar o regime"

Há 1h e 16min
06:11

Impactos económicos da ofensiva contra o Irão "fazem parte de uma estratégia do caos de Donald Trump"

Há 1h e 16min
08:50

CNN Negócios - 13H30 - 2 de março de 2026

Há 1h e 38min
00:23

Borges: «Vou focar-me no FC Porto, a classificação real é a que importa»

Há 1h e 51min
00:40

O momento em que a CNN apanhou um drone iraniano em pleno voo

Há 2h e 16min
01:12

O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas

Hoje às 07:52
00:46

Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

Hoje às 07:45
00:11

O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar

Ontem às 16:30
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
09:12

Agostinho Costa diz que Irão vai procurar explorar esta vulnerabilidade dos EUA

Ontem às 20:46
01:14

Arranha-céus em chamas: o grande incêndio num edifício de apartamentos após retaliação do Irão

28 fev, 19:41
00:20

Buraco no arranha-céus: ficaram assim prédios residenciais depois da retaliação do Irão

Ontem às 16:33
04:36

Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

27 fev, 13:06
03:09
opinião
José Carmo

"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"

Ontem às 11:40
00:21

O momento em que um drone atinge um hotel de luxo no Dubai

Ontem às 20:21
00:40

00:56

As primeiras imagens dos danos num hotel de luxo no Dubai após retaliação do Irão

28 fev, 16:57