ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Médio Oriente
Ucrânia
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
CNN TRAVEL
CNN Hoje - Breaking News - 2 de março de 2026
Há 2h e 23min
Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.
04:56
Ataque israelita contra Beirute durou cerca de meia hora: "Foi pesado e muito cirúrgico"
Há 6 min
05:49
Os sinais desta doença "passam despercebidos" e são estes os sintomas a que tem de estar atento
Há 27 min
10:31
Reestabelecer negociações "não é o objetivo de Israel". Telavive "quer eliminar o risco existencial do regime iraniano"
Há 28 min
22:04
CNN Portugal Summit | Portugal Tour. Veja aqui os melhores momentos
Há 28 min
05:04
"Infelizmente começámos o dia com bastantes explosões no céu": há portugueses que querem sair do Catar
Há 33 min
05:18
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"A entrevista de Passos é uma entrevista de poder de oposição. E diz que o rei Montenegro vai nu"
Há 33 min
00:11
O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar
Ontem às 16:30
01:12
O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas
Hoje às 07:52
00:46
Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar
Hoje às 07:45
01:14
Arranha-céus em chamas: o grande incêndio num edifício de apartamentos após retaliação do Irão
28 fev, 19:41
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
09:12
Agostinho Costa diz que Irão vai procurar explorar esta vulnerabilidade dos EUA
Ontem às 20:46
03:09
opinião
José Carmo
"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"
Ontem às 11:40
04:36
Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção
27 fev, 13:06
00:20
Buraco no arranha-céus: ficaram assim prédios residenciais depois da retaliação do Irão
Ontem às 16:33
00:56
As primeiras imagens dos danos num hotel de luxo no Dubai após retaliação do Irão
28 fev, 16:57
00:21
O momento em que um drone atinge um hotel de luxo no Dubai
Ontem às 20:21
04:50
Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui
25 fev, 09:11