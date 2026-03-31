TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
CNN ALERTA
Combustíveis não param de subir: vêm aí novos aumentos na próxima semana
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Hoje - 31 de março de 2026
Hoje às 09:56
Com Cláudio Carvalho.
Videos
02:14
«Guerreiro não faz sentido no Benfica, deve apostar em jogadores jovens...»
Há 27 min
01:17
«Hjulmand? Rivais podem criticar, mas é o jogador que todos desejariam ter...»
Há 32 min
02:58
«Não é por acaso que Hjulmand usa a braçadeira de capitão do Sporting»
Há 32 min
01:44
Combustíveis não param de subir: vêm aí novos aumentos na próxima semana
Há 33 min
06:47
Evitar a exposição às imagens e ouvir as perguntas: como explicar a guerra às crianças?
Há 33 min
02:00
Irão quer cobrar portagens aos navios no Estreito de Ormuz. Trump admite acabar com a guerra sem resolver o bloqueio
Há 34 min
Mais Videos
Mais Vistos
34:09
opinião
Agostinho Costa
"O petróleo vem de pipelines. O Irão fecha a torneira e a ilha de Kharg já não serve para nada"
Ontem às 18:02
11:18
"Tudo aponta que vá haver uma intervenção terrestre", mas Agostinho Costa lembra que "o grau de precisão dos ataques do Irão surpreende os americanos"
29 mar, 20:32
00:56
Pipa: «Pensava que AVB era uma lufada de ar fresco... afinal é de amoníaco»
Ontem às 16:05
02:28
Entrámos numa das rotas de comboio mais secretas do mundo
29 mar, 23:38
13:33
opinião
Rafael Martins
"Irão muito provavelmente está a guardar esta arma para um momento posterior"
28 mar, 14:03
04:54
opinião
Arnaut Moreira
O que são os MQ-9 Reaper, os drones a caminho das Lajes que depois seguem para o Médio Oriente
Ontem às 23:25
03:14
opinião
Arnaut Moreira
Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"
23 mar, 23:18
28:28
Houve um “disparate enorme de diplomacia pública” no Santo Sepulcro. Global com Paulo Portas na íntegra
29 mar, 22:21
06:30
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"No domingo, e durante 10 horas, produzir eletricidade na Península Ibérica custou zero": então porque aumentam os preços?
Ontem às 21:32
01:59
Maniche: «Verificámos declarações vergonhosas de Varandas... mas o importante é o balneário limpo»
Ontem às 16:11
15:31
Agostinho Costa relembra que só para matar Larijani "Israel matou praticamente um quarteirão". E isso é "hediondo e execrável"
28 mar, 22:44
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25