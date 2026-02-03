TV
CNN Hoje - 3 de fevereiro de 2026
Hoje às 09:56
Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.
Videos
02:09
Ventura critica declarações do ministro da Coesão: "Não sei se foi desleixo, se foi incompetência, mas temos de deixar de ter políticos assim"
Há 2 min
05:49
opinião
Pedro Santos Guerreiro
Novo anúncio sobre Barragem de Girabolhos "é um bom exemplo de um Estado que é difícil levar a sério"
Há 42 min
02:08
"Gostava muito de rir". Chama-se Carme e apresenta-se ao mundo com um novo rosto
Há 59 min
02:13
Aumento do caudal do rio deixa ponte completamente submersa em Mirandela
Há 1h e 26min
04:11
Evite estacionar o carro debaixo de árvores e atenção às gruas: vem aí mais "um período complicado" com chuva e vento forte
Há 1h e 28min
02:30
opinião
Miguel Santos Carrapatoso
"Há um claro desconforto no Governo com a forma como alguns ministros, em particular a MAI, têm tido dificuldades em comunicar de forma eficaz e segura"
Há 1h e 29min
Mais Videos
Mais Vistos
00:46
A imagem diz tudo: está tanto frio na Europa que o mar até congelou
Ontem às 16:45
04:32
Palmira é emigrante em França, a sua casa em Ourém ficou inabitável. Veio no primeiro voo possível para ver os estragos
Ontem às 17:34
03:32
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
Há 3h e 40min
05:17
Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz
Ontem às 08:57
01:56
Rio Tejo galga margens em Constância e submerge cerca de cinco metros da zona ribeirinha
Ontem às 03:26
00:21
Rui Calafate recorre a um ensinamento da primária para explicar a Montenegro o que deve fazer com a ministra da Administração Interna
Ontem às 19:04
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
02:20
Tempestade Leonardo traz muita chuva e vento forte mas "não é expectável que atinja a intensidade das rajadas da depressão Kristin"
Há 1h e 30min
10:03
Praticamente todo o país sob avisos de alerta devido a previsões de cheias: estas são as localidades mais críticas
Ontem às 14:31
05:29
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Zelensky transfere para os europeus a responsabilidade por aquilo que possa correr mal. É uma questão de política interna"
Ontem às 23:27
02:33
Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa Exército de só "posar para a fotografia"
Ontem às 12:58
08:24
Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"
31 jan, 11:25