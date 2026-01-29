CNN Hoje - 29 de janeiro de 2026

Hoje às 09:56

Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.

Leiria continua "isolada" e chuva intensa dificulta trabalho das autoridades

Há 17 min
O terminal rodoviário de Leiria ficou assim depois da depressão Kristin

Há 24 min
Montenegro elogia "espírito de solidariedade" dos portugueses perante tempestade que "não se podia prever com muita antecedência"

Há 25 min
Depois do vento que levou os telhados, a chuva está a inundar as casas de Leiria

Há 29 min
Este é o verdadeiro impacto da depressão Kristin em Portugal

Há 29 min
Estado de calamidade obriga população a colaborar com as autoridades

Há 32 min
"É um milagre": este é o golo de Trubin narrado por João Ricardo Pateiro

Ontem às 22:55
"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações

Ontem às 13:22
"Ouvi António José Seguro dizer uma coisa que nunca pensei ouvir da parte dele"

27 jan, 23:49
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"

Ontem às 08:28
"Quando vemos as velocidades, isto são ventos de furacão": houve um "problema" nos avisos das autoridades para a tempestade Kristin

Ontem às 15:16
Tracking Poll: ao 2.º dia, António José Seguro continua a subir

Ontem às 21:18
Barragem do Alqueva realiza a quarta descarga de água da sua história. Veja as imagens impressionantes

Ontem às 17:08
Previsão de ondas até 15 metros não afasta pessoas da praia de Carcavelos

Ontem às 08:24
Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques

26 jan, 11:52
Quem ganhou o grande debate entre António José Seguro e André Ventura? Veja as notas dos comentadores da CNN Portugal

27 jan, 22:23
"É um cenário de guerra": autarca de Leiria pede "com urgência" ao Governo parar decretar situação de calamidade

Ontem às 16:17