CNN Hoje - 29 de janeiro de 2026
Hoje às 09:56
Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.
Videos
02:06
Leiria continua "isolada" e chuva intensa dificulta trabalho das autoridades
Há 17 min
00:09
O terminal rodoviário de Leiria ficou assim depois da depressão Kristin
Há 24 min
19:39
Montenegro elogia "espírito de solidariedade" dos portugueses perante tempestade que "não se podia prever com muita antecedência"
Há 25 min
04:03
Depois do vento que levou os telhados, a chuva está a inundar as casas de Leiria
Há 29 min
01:50
Este é o verdadeiro impacto da depressão Kristin em Portugal
Há 29 min
02:04
Estado de calamidade obriga população a colaborar com as autoridades
Há 32 min
Mais Videos
Mais Vistos
02:33
"É um milagre": este é o golo de Trubin narrado por João Ricardo Pateiro
Ontem às 22:55
05:36
"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações
Ontem às 13:22
15:11
"Ouvi António José Seguro dizer uma coisa que nunca pensei ouvir da parte dele"
27 jan, 23:49
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
05:06
"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"
Ontem às 08:28
03:06
"Quando vemos as velocidades, isto são ventos de furacão": houve um "problema" nos avisos das autoridades para a tempestade Kristin
Ontem às 15:16
03:44
Tracking Poll: ao 2.º dia, António José Seguro continua a subir
Ontem às 21:18
04:59
Barragem do Alqueva realiza a quarta descarga de água da sua história. Veja as imagens impressionantes
Ontem às 17:08
02:11
Previsão de ondas até 15 metros não afasta pessoas da praia de Carcavelos
Ontem às 08:24
00:22
Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques
26 jan, 11:52
08:19
Quem ganhou o grande debate entre António José Seguro e André Ventura? Veja as notas dos comentadores da CNN Portugal
27 jan, 22:23
10:38
"É um cenário de guerra": autarca de Leiria pede "com urgência" ao Governo parar decretar situação de calamidade
Ontem às 16:17