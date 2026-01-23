TV
"Temos um trajeto da prática de crimes graves": tribunal aplica cúmulo de quatro anos de prisão a Mário Machado
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS 2026
veja aqui todos os resultados
comparómetro
visão geral
ao minuto
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Hoje - 23 de janeiro de 2026
Hoje às 09:56
Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.
13:41
opinião
Sónia Sénica
Putin "não vai deixar cair" a questão territorial e, "para aceitar este encontro", Zelensky terá "ponderado o que eventualmente teria de ceder"
Há 10 min
00:17
Rui Costa: «Mourinho é um excelente treinador, está fora de questão mudar»
Há 25 min
00:49
Rui Costa: «O Rafa acaba por vir numa oportunidade que tivemos»
Há 26 min
01:16
Rui Costa: «Vamos lutar até ao último segundo pelos objetivos»
Há 31 min
03:18
«Jamais teríamos contratado o Rafa se ele tivesse tido um mau comportamento com o Benfica»
Há 32 min
01:11
«Faye ainda não sabemos se é possível, Pote e Diomande treinaram hoje»
Há 1h e 55min
15:45
opinião
Agostinho Costa
"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"
Ontem às 14:44
02:15
opinião
Agostinho Costa
"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"
Ontem às 23:00
03:23
Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal
Há 3h e 27min
01:48
Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força
Há 3h e 28min
03:48
opinião
Jorge Botelho Moniz
"A Ucrânia está a fazer aquilo que lhe foi encomendado. É bonito? Não, não é bonito"
Ontem às 22:59
03:33
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Discurso de Zelensky sobre a Europa foi "lastimoso e deplorável"
Ontem às 21:22
03:20
opinião
Agostinho Costa
"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"
21 jan, 20:29
04:37
Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses
20 jan, 13:42
05:10
opinião
Miguel Baumgartner
"Discurso de Zelensky foi muito ingrato" e o presidente da Ucrânia "foi extremamente arrogante"
Ontem às 22:42
01:55
Há limpa-neves na estrada. Neve em força em Portugal
Hoje às 10:26
09:43
opinião
Tiago André Lopes
"O que se passou em Davos nos últimos dois dias foi trágico. Os líderes mundiais sujeitaram-se a momentos bizarros por causa de Donald Trump"
Ontem às 17:11
04:34
Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas
21 jan, 10:53