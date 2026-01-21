CNN Hoje - 21 de janeiro de 2026

Hoje às 09:56

Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.

03:47

O momento em que Donald Trump chega à Europa

Há 2h e 1min
11:50

Marcelo assinala os 40 anos da adesão de Portugal à CEE com discurso no Parlamento Europeu

Há 2h e 3min
00:13

Rafa fintou toda a gente e só houve sinal do empresário, do cão e da namorada do jogador

Há 2h e 17min
01:44
opinião
Pedro Santos Guerreiro

Montenegro tentou "não comprometer o partido". Mas o apoio do PSD a Seguro "acabará por vir de forma indireta"

Há 2h e 33min
10:00
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"A segurança, a China e a Rússia são razões criadas por Trump para justificar um comportamento grosseiramente violador do Direito Internional"

Há 2h e 34min
04:34

Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas

Há 3h e 36min
14:08
opinião
Agostinho Costa

"Trump quer ficar na história como o presidente que alargou os EUA". Mas a Gronelândia é "uma intenção norte-americana de longa data"

Ontem às 14:42
03:57

Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)

19 jan, 23:36
03:42
opinião
Agostinho Costa

"A Europa colocou-se numa posição em que entregou todos os trunfos a Trump"

Ontem às 23:58
07:16
opinião
Tiago André Lopes

Gronelândia é um “não assunto” para 10 países da UE e isso impede o uso do instrumento anticoerção

Ontem às 11:45
04:05

"Nunca". Isaltino Morais tem a certeza em quem não vota

19 jan, 23:34
24:32
opinião
Miguel Baumgartner

"Os EUA não são mais amigos nem parceiros da Europa. E, curiosamente, Macron já fala na China"

Ontem às 16:53
04:37

Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses

Ontem às 13:42
03:10
opinião
Rui Calafate

Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega

19 jan, 20:13
02:21

«Fomos superiores, mas perdemos porque o futebol é um desporto de m****»

Ontem às 23:25
04:34

05:07

"Não passa pela cabeça que um democrata e um homem decente não vote em António José Seguro"

19 jan, 16:04
03:58

"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"

18 jan, 23:28