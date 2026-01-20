TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS 2026
todos os resultados
comparómetro
visão geral
ao minuto
GRONELÂNDIA
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Hoje - 20 de janeiro de 2026
Hoje às 09:56
Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.
Videos
14:08
opinião
Agostinho Costa
"Trump quer ficar na história como o presidente que alargou os EUA". Mas a Gronelândia é "uma intenção norte-americana de longa data"
Há 2 min
02:32
Farina tem 19 anos, fugiu do Irão e agora está a treinar para ser sniper: reportagem no interior de um campo de treino curdo
Há 3 min
00:57
Sofia Oliveira: «O regresso do Rafa é um falhanço do projeto de Rui Costa»
Há 51 min
00:44
Pedro Rosmarinho: «Rafa no Benfica é um penso rápido»
Há 55 min
04:37
Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses
Há 1h e 2min
28:30
CNN Mais Transferências - Extremo é desejo de Mourinho
Há 1h e 24min
Mais Videos
Mais Vistos
03:58
"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"
18 jan, 23:28
03:57
Mário Amorim Lopes partilha uma história que antes confidenciou em privado (e que envolve Sócrates e Ventura)
Ontem às 23:36
05:07
"Não passa pela cabeça que um democrata e um homem decente não vote em António José Seguro"
Ontem às 16:04
01:30
As imagens da colisão entre dois comboios em Espanha
Ontem às 12:33
03:10
opinião
Rui Calafate
Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega
Ontem às 20:13
00:12
Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória
Ontem às 00:03
08:30
opinião
Agostinho Costa
A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"
16 jan, 23:01
01:59
"Todos os especialistas ferroviários estão surpreendidos: é um acidente muito difícil de explicar"
Ontem às 15:23
04:05
"Nunca". Isaltino Morais tem a certeza em quem não vota
Ontem às 23:34
17:19
Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra
Ontem às 22:05
02:40
"Resultado de Seguro também é o resultado da sorte. A extrema-esquerda praticamente não existe e a direita estava sobrepovoada de candidatos"
18 jan, 20:47
03:56
opinião
Miguel Relvas
"O PSD cometeu um erro que vai custar caro"
Ontem às 20:16