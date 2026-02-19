TV
CNN ALERTA
Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 foi sentida dois minutos depois
CNN Hoje - 19 de fevereiro de 2026
Há 3h e 16min
Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.
05:15
Caso Esptein: "Não vejo como é que a administração americana vai continuar a dizer que mais ninguém cometeu nenhum crime"
Há 20 min
03:27
O que diz a imprensa britânica sobre a detenção do ex-príncipe André?
Há 21 min
06:33
"Não é só André, é toda a elite de poder que girava em torno de Epstein" e "a fortaleza começa a desmoronar-se"
Há 1h e 20min
05:38
opinião
Diana Soller
"Acusações de tráfico de influências são mais fáceis de provar do que o envolvimento na rede de menores"
Há 1h e 24min
03:15
Ex-príncipe André detido por suspeita de "má conduta em cargo público" no dia em que faz 66 anos
Há 1h e 52min
03:55
opinião
Tiago André Lopes
Palácio de Buckingham "deverá dizer que está disponível para colaborar com as autoridades"
Há 1h e 54min
02:41
Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa
Ontem às 11:37
04:56
Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho
Ontem às 11:13
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
17 fev, 22:58
03:09
Carro e corpos do casal de idosos desaparecido retirados da água
Ontem às 15:37
02:40
Afetado pelo mau tempo, antigo empresário da Marinha Grande dorme na carrinha onde vende melão
Ontem às 14:49
15:24
opinião
Rogério Alves
"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves
Ontem às 23:58
08:36
opinião
José Correia Guedes
"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"
16 fev, 21:15
05:34
Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele
17 fev, 21:00
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
02:38
"Preocupa-me que o território português esteja a ser utilizado para manobras que vão no sentido de concretizar a estratégia de Trump"
Ontem às 20:08
12:39
opinião
Agostinho Costa
"Os russos produzem sete milhões de granadas de artilharia por ano. Todo o Ocidente alargado produz um milhão e 700 mil": Agostinho Costa
17 fev, 23:06
04:51
Populares deram alerta para carro desaparecido: "Vi uma coisa verde e pareceu-me a parte de cima"
Ontem às 09:53