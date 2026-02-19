CNN Hoje - 19 de fevereiro de 2026

Há 3h e 16min

Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.

Videos

05:15

Caso Esptein: "Não vejo como é que a administração americana vai continuar a dizer que mais ninguém cometeu nenhum crime"

Há 20 min
03:27

O que diz a imprensa britânica sobre a detenção do ex-príncipe André?

Há 21 min
06:33

"Não é só André, é toda a elite de poder que girava em torno de Epstein" e "a fortaleza começa a desmoronar-se"

Há 1h e 20min
05:38
opinião
Diana Soller

"Acusações de tráfico de influências são mais fáceis de provar do que o envolvimento na rede de menores"

Há 1h e 24min
03:15

Ex-príncipe André detido por suspeita de "má conduta em cargo público" no dia em que faz 66 anos

Há 1h e 52min
03:55
opinião
Tiago André Lopes

Palácio de Buckingham "deverá dizer que está disponível para colaborar com as autoridades"

Há 1h e 54min
Mais Videos

Mais Vistos

02:41

Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa

Ontem às 11:37
04:56

Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Ontem às 11:13
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

17 fev, 22:58
03:09

Carro e corpos do casal de idosos desaparecido retirados da água

Ontem às 15:37
02:40

Afetado pelo mau tempo, antigo empresário da Marinha Grande dorme na carrinha onde vende melão

Ontem às 14:49
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

Ontem às 23:58
08:36
opinião
José Correia Guedes

"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"

16 fev, 21:15
05:34

Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele

17 fev, 21:00
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:38

"Preocupa-me que o território português esteja a ser utilizado para manobras que vão no sentido de concretizar a estratégia de Trump"

Ontem às 20:08
12:39
opinião
Agostinho Costa

"Os russos produzem sete milhões de granadas de artilharia por ano. Todo o Ocidente alargado produz um milhão e 700 mil": Agostinho Costa

17 fev, 23:06
04:51

Populares deram alerta para carro desaparecido: "Vi uma coisa verde e pareceu-me a parte de cima"

Ontem às 09:53