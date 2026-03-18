CNN Hoje - 18 de março de 2026

Há 3h e 54min

Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.

Videos

07:24
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Trump queria "levar-nos a jogo", partilhar responsabilidades e "transformar a guerra numa ação militar da comunidade internacional"

Há 3 min
01:47

Farioli: «Temos uma equipa muito equilibrada onde todos podem jogar»

Há 34 min
00:46

Borja Sainz: «Passei pela mesma situação e é duro»

Há 35 min
01:34

Farioli: «Thiago Silva? Não sei quantos jogadores chegaram aos mil jogos»

Há 36 min
00:28

Borja Sainz: «Golos? Estou aqui para ajudar a equipa»

Há 38 min
08:13

Elemento da equipa de segurança do presidente de Israel tenta impedir trabalho de repórter da CNN Portugal. Não conseguiu

Há 1h e 15min
Mais Videos

Mais Vistos

34:08
opinião
Agostinho Costa

"O Irão preparou-se para isto. Israel já devia ter percebido que eliminar estes elementos pode ter resultados mediáticos mas não tem efeitos práticos"

Ontem às 15:16
04:10

"O árbitro José Bessa foi prepotente não apenas com Dahl… Os árbitros têm de saber utilizar a autoridade, mas é preciso não consentir a prepotência que se viu em Arouca"

16 mar, 22:00
01:40

O emocionante relato do golo da reviravolta do Sporting na voz de João Ricardo Pateiro

Ontem às 23:13
15:19

"Desde o final da Segunda Guerra Mundial que Portugal não tem defesa antiaérea minimamente credível"

15 mar, 21:59
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
01:48

Robô detido pela primeira vez na história da humanidade por assediar transeunte

15 mar, 22:06
08:13

Elemento da equipa de segurança do presidente de Israel tenta impedir trabalho de repórter da CNN Portugal. Não conseguiu

Há 1h e 15min
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
08:45
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que "os EUA nunca deviam ser tão insensatos ao ponto de permitirem que China, Rússia e Irão estejam unidos"

Há 2h e 9min
11:01
opinião
Tiago André Lopes

Trump ameaça sair da NATO mas "os americanos são o maior beneficiário líquido da maneira como a aliança funciona"

Hoje às 08:52
00:40

Às 12:19 Trump pede ajuda, às 12:56 Trump não quer ajuda

Ontem às 12:17
04:25
opinião
Agostinho Costa

Apoio de países da NATO no conflito do Irão "desequilibraria uma realidade a que estamos habituados"

16 mar, 20:05