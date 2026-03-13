CNN Hoje - 13 de março de 2026

Há 2h e 58min

Com Filipa Pereira e Claúdio Carvalho.

Videos

01:34
opinião
Anabela Neves

"O Governo não está a fazer muito para ajudar quem está a sofrer com a crise económica"

Há 53 min
02:49
opinião
António Costa

"O peso dos impostos no preço final dos combustíveis anda entre os 55% e os 60%"

Há 53 min
04:01

Israel intensifica ataques contra o Líbano

Há 53 min
01:29

Este foi o golo do mês na Liga... e que GOLAÇO!

Há 1h e 18min
03:04

Zelensky recebido por Macron no dia em que a França lamenta a morte do seu primeiro soldado no Médio Oriente

Há 1h e 28min
05:44

Redução do ISP pode "mitigar a subida dos preços junto do consumidor mas não anulá-la"

Há 1h e 42min
Mais Videos

Mais Vistos

08:49
opinião
Rafael Martins

"O Irão está a convidar os EUA para uma armadilha"

Ontem às 15:49
01:20

As imagens brutais de um petroleiro em chamas após ataque no Golfo Pérsico

Ontem às 10:02
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

11 mar, 08:47
27:03
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Os americanos sempre respeitaram mais quem levanta a voz do que aqueles que amocham": o comentário de Miguel Sousa Tavares na íntegra

Hoje às 00:07
11:17
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"

11 mar, 23:13
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
04:34
opinião
Tiago André Lopes

"É evidente que Trump está à procura de uma forma de saltar fora do conflito"

Ontem às 12:31
01:45

Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados

11 mar, 14:02
00:44

Buraco no prédio: ficou assim um edifício após ser atingido por um drone no Dubai

Ontem às 10:00
04:22

"Não sabemos se Mojtaba Khamenei está em coma ou apenas ferido numa mão"

Ontem às 19:12
01:40

Cerca de 10% dos portugueses podem sofrer desta "doença silenciosa" cujos sintomas só aparecem "numa fase muito avançada"

Ontem às 09:39