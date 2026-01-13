CNN Hoje - 13 de janeiro de 2026

Hoje às 09:56

Com Cláudio Carvalho e Filipa Pereira.

João Ferreira Dias

"É como se o direito internacional se tivesse tornado um documento histórico nos dias de hoje"

Há 8 min
Afonso Azevedo Neves

"Donald Trump não se importa com as consequências e, pelo meio, coloca em xeque um conjunto de países"

Há 8 min
Henrique Machado

"É muito importante despertar a consciência de quem tem a responsabilidade de monitorização do comportamento dos seus filhos"

Há 8 min
Nuno Mateus-Coelho

"As redes sociais têm de ser encaminhadas para o bom senso através de penalizações ao nível da publicidade"

Há 8 min
"Se Donald Trump diz que quer vai ser difícil deixar de querer"

Há 8 min
Jorge Silva Carvalho

"Os jovens são a parte da sociedade que está mais fragilizada"

Há 56 min
Tracking Poll, dia 8: veja como está a corrida para as Presidenciais na entrada da última semana

Ontem às 20:35
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

Ontem às 18:38
Júdice defende Cotrim de acusação de assédio: "Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas?"

Ontem às 22:33
A reação de Cotrim de Figueiredo às acusações de assédio

Ontem às 18:10
Atenção ao IRS: este é o prazo para se comunicar o agregado familiar - e isto é o que acontece se não o fizermos

Hoje às 09:53
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
Paulo Portas

"Se Putin prevalecer na Ucrânia, podem ter a certeza que um dia vai bater à porta dos Bálticos": Paulo Portas

21 dez 2025, 22:36
Rui Calafate

"Se Cotrim de Figueiredo não estivesse lá em cima nas sondagens, não saía" a acusação de assédio

Ontem às 18:37
Miguel Relvas

Cotrim de Figueiredo: "Já se ouviam boatos acerca de alguma coisa que iria sair"

Ontem às 20:07
Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro

11 jan, 22:04
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

Ontem às 22:16
Rui Santos

A mensagem de Rui Santos para José Mourinho: "O Benfica precisa de acordar"

Ontem às 22:18