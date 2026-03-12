TV
CNN Hoje - 12 de março de 2026
Há 3h e 26min
Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.
Videos
17:07
opinião
Jorge Saramago
"O Irão não tem capacidades militares para vencer esta guerra"
Há 5 min
01:24
Prepare-se: combustíveis voltam a subir na próxima semana
Há 15 min
25:56
"A vida é um emprego a recibo verde": entrevista a Mário Zambujal
Há 44 min
04:28
"Na próxima segunda-feira vamos ter certamente um novo aumento do preço dos combustíveis"
Há 47 min
04:34
opinião
Tiago André Lopes
"É evidente que Trump está à procura de uma forma de saltar fora do conflito"
Há 51 min
04:52
Israel avalia "incursão terrestre em larga escala" no Líbano para "eliminar todas as capacidades do Hezbollah"
Há 1h e 7min
Mais Videos
Mais Vistos
07:17
"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa
Ontem às 08:47
14:35
opinião
Agostinho Costa
"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz
Ontem às 12:19
01:45
Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados
Ontem às 14:02
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
11:17
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"
Ontem às 23:13
01:20
As imagens brutais de um petroleiro em chamas após ataque no Golfo Pérsico
Há 3h e 20min
10:42
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"
10 mar, 23:15
00:17
O momento em que um arranha-céus do Dubai fica em chamas após ser atingido por um drone
Há 3h e 21min
00:44
Buraco no prédio: ficou assim um edifício após ser atingido por um drone no Dubai
Há 3h e 22min
01:32
"Temos de ir. Vamos, vamos, vamos": repórter da CNN no Irão surpreendido com jatos a sobrevoar a cidade
Ontem às 13:07
01:45
opinião
Francisco Pereira Coutinho
"A estratégia do Irão não era assim tão suicida como pensávamos"
Ontem às 17:48
06:35
Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"
21 fev, 13:10