CNN Hoje - 12 de março de 2026

Há 3h e 26min

Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.

17:07
opinião
Jorge Saramago

"O Irão não tem capacidades militares para vencer esta guerra"

Há 5 min
01:24

Prepare-se: combustíveis voltam a subir na próxima semana

Há 15 min
25:56

"A vida é um emprego a recibo verde": entrevista a Mário Zambujal

Há 44 min
04:28

"Na próxima segunda-feira vamos ter certamente um novo aumento do preço dos combustíveis"

Há 47 min
04:34
opinião
Tiago André Lopes

"É evidente que Trump está à procura de uma forma de saltar fora do conflito"

Há 51 min
04:52

Israel avalia "incursão terrestre em larga escala" no Líbano para "eliminar todas as capacidades do Hezbollah"

Há 1h e 7min
Mais Vistos

07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Ontem às 08:47
14:35
opinião
Agostinho Costa

"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz

Ontem às 12:19
01:45

Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados

Ontem às 14:02
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
11:17
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"

Ontem às 23:13
01:20

As imagens brutais de um petroleiro em chamas após ataque no Golfo Pérsico

Há 3h e 20min
10:42
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"

10 mar, 23:15
00:17

O momento em que um arranha-céus do Dubai fica em chamas após ser atingido por um drone

Há 3h e 21min
00:44

Buraco no prédio: ficou assim um edifício após ser atingido por um drone no Dubai

Há 3h e 22min
01:32

"Temos de ir. Vamos, vamos, vamos": repórter da CNN no Irão surpreendido com jatos a sobrevoar a cidade

Ontem às 13:07
01:45
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"A estratégia do Irão não era assim tão suicida como pensávamos"

Ontem às 17:48
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10