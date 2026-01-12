CNN Hoje - 12 de janeiro de 2026

Hoje às 09:56

Com Filipa Pereira e Cláudio Carvalho.

02:36

"Um menino de cinco anos foi baleado nos braços da mãe". Testemunhas relatam "mortes indiscriminadas" no Irão

Há 1h e 2min
09:43
opinião
Miguel Baumgartner

"Parte da população iraniana olha para os EUA como o último empurrão que o regime precisa para tombar"

Há 1h e 23min
00:50

"Sou livre e vivo sem amarras". Seguro diz "ficar contente" com apoio de Pedro Nuno Santos

Há 1h e 23min
00:58

Montenegro diz que "não se pode generalizar" atrasos no socorro e elogia "nível de competência" de ministra

Há 1h e 24min
05:37

Task force de apoio ao INEM. "Se há dúvidas quanto à legalidade, então que se encontrem meios legais"

Há 2h e 30min
04:54

"Ombro congelado" não é uma tendinite: saiba identificar esta patologia, que causa "muita dor"

Há 2h e 59min
02:54

Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro

Ontem às 22:04
02:47

Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo

Ontem às 21:17
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
08:00

Empurrados de Portugal: estes jovens foram à procura do que cá não tinham e encontraram uma vida em Berlim

Ontem às 21:30
05:04
opinião
Agostinho Costa

"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"

10 jan, 12:31
06:26

"Pelas declarações de Lavrov, já se percebeu que a Rússia está muito renitente em aceitar o que quer que seja"

23 dez 2025, 19:33
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"

10 jan, 19:35
07:48
opinião
Rui Calafate

Há uma figura "polémica" e amiga de Passos Coelho "pronta para discursar num comício de Gouveia e Melo"

Ontem às 22:18
03:57
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares quer saber por que motivo não há um milhão de euros para se resolver o problema das macas

8 jan, 22:29
02:40

Tracking poll, dia 6: Seguro volta ao primeiro lugar, Ventura é ultrapassado e cai para terceiro

10 jan, 21:34
02:12

"Não são férias. É um mote de vida". Família portuguesa regressa a Lisboa após dar a volta ao mundo em catamarã

Ontem às 21:46
22:18
opinião
Marco Serronha

"Alguns já foram detetados na nossa zona económica exclusiva": esta é a rota por onde navegam atualmente os navios da frota "fantasma" russa

10 jan, 23:53