CNN G7 - 21 de fevereiro de 2026

Hoje às 14:15

Com Pedro Bello Moraes.

Videos

04:43
opinião
Bruno Pereira

Novo MAI "é indiscutivelmente um player do sistema, conhece-o muito bem por dentro"

Há 38 min
02:20
opinião
João Marcelino

Reorganização da Proteção Civil e salários das forças de segurança serão "dossiers importantes" no mandato de Luís Neves

Há 39 min
02:57

"A energia está a ser uma arma utilizada pela Hungria e pela Eslováquia para pressionar a Ucrânia em favor da Federação Russa"

Há 39 min
09:18

Forças de segurança esperam de Luís Neves "vontade para resolver problemas"

Há 39 min
02:09
opinião
Paulo Dias

Luís Neves "não é este Deus todo que se tem vindo a endeusar"

Há 39 min
04:56

Escolha do novo MAI foi "muito inteligente" e agora o Governo "vai perceber a necessidade de ter um Luís Neves à frente" da pasta

Há 39 min
Mais Videos

Mais Vistos

18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

Ontem às 16:18
02:40

Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades

19 fev, 20:45
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

17 fev, 22:58
00:56

Aí estão os aumentos: recibo de vencimento deste mês chega com bónus para a Função Pública

Ontem às 13:20
04:11

Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais

Ontem às 14:04
04:14

Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"

1 fev, 10:26
14:06
opinião
Miguel Sousa Tavares

Porque ninguém fez aquela pergunta a Montenegro? 5.ª Coluna na íntegra

19 fev, 22:53
03:29
opinião
Arnaut Moreira

"A Rússia quer estar em negociações permanentes porque tem receio que os EUA imponham mais sanções"

26 jan, 23:52
01:29

Trump quer divulgação de ficheiros secretos sobre extraterrestres

Ontem às 22:42
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:01

O momento em que a Sagrada Família se transformou na igreja mais alta do mundo

Ontem às 17:14