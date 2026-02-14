CNN G7 - 14 de fevereiro de 2026

Há 2h e 11min

Com Pedro Bello Moraes.

00:42

Marcelo: "Se há calamidades cada vez mais graves e frequentes, talvez seja boa ideia haver um fundo"

Há 1h e 16min
06:47

"Temos de perceber como ordenar o território e prepará-lo para situações que vão ser mais recorrentes"

Há 1h e 19min
42:39

Há 2h e 11min
01:15:53

CNN Sábado 09h54 - 14 de fevereiro de 2026

Há 2h e 50min
01:00

«Fofana? Estamos ansiosos por ver mais nas próximas semanas»

Há 2h e 53min
01:51

«O Moffi vai a jogo, seja de início ou a partir do banco»

Há 2h e 55min
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Ontem às 08:44
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

Ontem às 19:20
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Ontem às 15:26
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

Ontem às 08:14
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Ontem às 15:42
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

12 fev, 22:30
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

12 fev, 12:36
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

Ontem às 14:33
00:16

Autarca de Coimbra fez um convite ao primeiro-ministro que envolve morangos

Ontem às 16:07
02:57

Como funcionam os diques?

12 fev, 22:49
04:49

"Rotura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rotura deste tipo"

12 fev, 00:09