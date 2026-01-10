CNN G7 - 10 de janeiro de 2026

Hoje às 14:02

Com Pedro Bello Moraes.

Videos

02:06

"Estamos muito perto": Cotrim de Figueiredo reúne família num comício com dezenas de pessoas em Lisboa

Há 1 min
02:33

"Na lama, não contem comigo". Seguro promete firmeza na Presidência num dia em que contou com o apoio de Carneiro

Há 5 min
02:02

Gouveia e Melo critica "descaramento" de António José Seguro num dia em que contou com o apoio de Rui Rio

Há 5 min
02:12

Ventura diz estar confiante sobre uma passagem à segunda volta e deixa um desafio a Montenegro

Há 5 min
02:09

"Não é só convicção": Marques Mendes confia numa viragem apesar das sondagens lhe serem desfavoráveis

Há 5 min
01:47

Homem queria muito ver um acidente. Ao ser afastado, agrediu bombeiro com muleta: partiu-lhe o nariz

Há 8 min
Mais Videos

Mais Vistos

00:37

JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal

Ontem às 20:15
03:03

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro

Ontem às 19:46
09:05

Rui Calafate olhou para o autocarro de Cotrim e descobriu Passos Coelho no vidro de trás

Ontem às 23:04
05:57
opinião
Agostinho Costa

Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"

Ontem às 11:18
05:04
opinião
Agostinho Costa

"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"

Hoje às 12:31
02:48

Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
02:57

"Se os russos vierem, o que faz?" "Provavelmente vão matar-nos, o que posso fazer?": por dentro de uma aldeia ucraniana cercada pelos russos

Ontem às 22:47
01:09

Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja

Ontem às 11:38
02:31
opinião
Tiago André Lopes

"É uma espécie de marketing de guerra": Rússia lançou ataque contra a Ucrânia para "mostrar" ao mundo uma das suas armas mais avançadas

Ontem às 23:07
02:57

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 21:23
04:39
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Uso do míssil Oreshnik no ataque russo contra a Ucrânia tem "um valor simbólico relativamente pífio"

Ontem às 23:08
07:58
opinião
José Pacheco Pereira

"António Vitorino não concorreu à Presidência porque sabia que lhe ia acontecer" o que aconteceu com os rendimentos de Marques Mendes

21 dez 2025, 23:30