CNN Fim de Tarde - Breaking News - 29 de julho de 2026

Ontem às 17:58

Com André Neto de Oliveira.

Videos

01:05

As imagens de drone que mostram a violência dos incêndios em Espanha

Há 15 min
02:52

"Não me lembro de haver um incêndio tão forte. Está tudo um caos". Fogo ameaçou casas em Mirandela

Há 19 min
02:26

As primeiras imagens do local na Polónia onde caiu um projétil durante um ataque da Rússia à Ucrânia

Há 33 min
12:20
opinião
Agostinho Costa

"Ou a defesa ucraniana falhou ou as pessoas ficaram em casa": Agostinho Costa e o último ataque da Rússia

Há 46 min
00:37

As imagens da forte rajada de vento que atingiu o Rio de Janeiro de surpresa

Há 1h e 29min
00:56

"Gritaria" vinda do areal: o momento em que uma forte rajada de vento surpreendeu quem estava na praia do Rio de Janeiro

Há 1h e 30min
Mais Videos

Mais Vistos

24:10

Todas as explicações de Luís Neves na íntegra

Ontem às 19:24
03:07

"Missão cumprida": Portugal foi "pagar uma dívida" a Espanha

Ontem às 09:20
00:52

O momento em que um mergulhador capta um ataque de tubarão em câmara

Ontem às 11:06
24:18
opinião
Agostinho Costa

"A guerra está a correr muito mal" à Ucrânia e "os russos estão a avançar em toda a linha"

28 jul, 15:25
07:12
opinião
Tiago André Lopes

Encontro de Zelensky com Trump "pode ter efeitos negativos para a Ucrânia mais à frente"

Ontem às 08:18
01:52

As imagens do dramático salvamento de uma criança de 10 anos presa no meio do rebentamento das ondas

28 jul, 19:15
01:04

As primeiras imagens dentro do centro comercial que explodiu depois de um sismo no Japão

Ontem às 09:08
31:43

A entrevista a André Ventura na íntegra

Ontem às 23:09
07:03
opinião
Cátia Moreira de Carvalho

"Fadiga da guerra", "desmotivação" e "falta de equipamento": "a Ucrânia está com dificuldades na linha da frente"

Ontem às 15:03
09:08

Mistério na PJ. Carteira de bitcoins apreendida desapareceu e acabou num casino online

28 jul, 22:36
01:46

As imagens do centro comercial onde se teme que haja "alguns" mortos após sismo no Japão

28 jul, 12:20
03:51
opinião
Helena Matos

"O homem do Ford Focus saiu bem. O problema é o ministro da Administração Interna"

Ontem às 20:59