CNN Fim de Tarde 18H - 2 de janeiro de 2026

2 jan, 17:57

Com Rita Rodrigues

02:42

Tensão no Médio Oriente. Aqui também está tudo nas mãos de Trump

Há 56 min
07:19

Morte no Seixal. "A retenção de macas nos hospitais é um problema crónico"

Há 57 min
05:56

Há passos a seguir para se proteger do frio: "o nariz é a base" das infeções e os cotonetes "não são boa ideia"

Há 58 min
09:06

O seu restaurante preferido pode estar em risco: há uma "séria crise instalada"

Há 1h e 0min
07:24
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Se há país que exporta cocaína para os EUA é a Colômbia". Será o próximo alvo de Trump?

Há 1h e 47min
29:36

CNN 30 minutos - 8 de janeiro de 2026

Hoje às 01:56
14:53
opinião
Agostinho Costa

"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso

6 jan, 15:55
01:57

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:48
02:27

Helicópteros, cordas e militares: foi assim que os EUA capturaram um petroleiro da Venezuela

Ontem às 16:16
03:01

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo

6 jan, 20:12
05:29
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Para quem monitoriza o Telegram e os blogues, o desânimo russo é total: a fantochada de Kupiansk, a perda da Venezuela, o que está a acontecer no Irão"

6 jan, 19:39
07:25

Desencadeia-se pelo frio, torna as mãos "completamente lívidas" e "pode levar à amputação dos dedos": o que é o fenómeno de Raynaud

6 jan, 09:50
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
06:46
opinião
Tiago André Lopes

"A mudança de regime no Irão podia resultar num erro enorme como o que aconteceu no Iraque"

Ontem às 12:26
01:39

Os preços das casas vão finalmente descer?

5 jan, 17:50
01:03

O momento em que a terra tremeu no Japão

6 jan, 09:29
08:24
opinião
Rui Calafate

"Se é para alguém desistir, que seja já: no domingo há voto antecipado": Rui Calafate faz um apelo enquanto examina a campanha presidencial (e a tracking poll CNN)

Ontem às 23:02
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14