Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Empresas - 3 de maio de 2026

Há 2h e 13min

Com Rui Miguel Nabeira.

Videos

10:01
opinião
Rafael Martins

Estes drones e mísseis iranianos são capazes de causar "danos muito significativos a infraestruturas norte-americanas"

Há 19 min
08:18

"Foram revelados milhões de ficheiros relativos a Epstein. É no mínimo estranho que a sua carta de despedida não tenha sido divulgada"

Há 32 min
08:07

"Não acredito que Trump esteja disposto a iniciar outro conflito". As suas ameaças a Cuba "só estão a servir de propaganda ao regime"

Há 45 min
04:01
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Não creio que o Irão tenha força cinética para fazer grandes danos à marinha de guerra norte-americana, mas pode afetar a marinha mercante"

Há 1h e 2min
05:53
opinião
Jorge Saramago

"Irão terá a capacidade de fazer entre 15 a 30 ataques com mísseis balísticos por dia"

Há 1h e 16min
01:08

As imagens impressionantes do concerto histórico de Shakira em Copacabana

Há 1h e 47min
Mais Videos

Mais Vistos

00:38

Famalicão-Benfica termina com confusão na tribuna

Ontem às 20:43
03:49

"Destruição sem precedentes". Isto é o que resta das instalações norte-americanas no Médio Oriente

Ontem às 11:46
04:42

A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica

6 abr, 20:40
10:31
opinião
Rafael Martins

Homem que tentou matar Trump "não é um indivíduo qualquer. Era tido como quase brilhante"

27 abr, 14:54
02:31

Arrepiante: adeptos e jogadores cantam o hino do FC Porto no final dos festejos no Dragão

Hoje às 02:26
02:25

Rodrigo Mora cumpre sonho e encontra "irmão" no estádio do Dragão

Ontem às 23:31
04:50

"Vivia a vida pelo lado luminoso, nunca o vi mal-diposto ou zangado": Herman José recorda Cândido Mota

Hoje às 13:42
04:36
opinião
Ricardo Monteiro

"Donald Trump conseguiu transformar a maior potência militar do mundo num tigre de papel"

8 abr, 17:58
03:28

Emocionante: Jorge Costa homenageado no Dragão durante os festejos do FC Porto

Ontem às 23:00
04:00
opinião
Arnaut Moreira

“O Irão não estava à espera do bloqueio dos EUA e agora acha que não tem outra arma para além de trocar um bloqueio por outro”

27 abr, 23:43
08:13
opinião
Tiago André Lopes

"Porta-aviões Gerald Ford está a ir embora do Médio Oriente" - e isso pode ter duas explicações

1 mai, 17:32
00:16

Momento da substituição de árbitros no Famalicão-Benfica

Ontem às 19:45