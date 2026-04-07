CNN em jogo - Sporting defronta Arsenal

Ontem às 18:22

Com André Neto de Oliveira.

Videos

03:07

"No mundo em que vivemos, a educação vai ser cada vez mais importante"

Há 4 min
02:34

Pelas três da manhã ouviram-se "muitos festejos" por todo o Líbano. Agora, "a situação está extremamente insegura"

Há 4 min
11:00
opinião
João Annes

Há um "negócio feio" a acontecer no Irão que envolve "muito cinismo"

Há 5 min
08:47

Oeiras Education Forum coloca em discussão esta quarta-feira os "desafios comuns dos sistemas educativos europeus"

Há 5 min
05:23

Cessar-fogo significa "voltar a ter paz" para quem vive na Arábia Saudita

Há 5 min
14:18

Isaltino Morais defende que Portugal precisa de "uma verdadeira onda de metamorfose educativa"

Há 5 min
Mais Videos

Mais Vistos

05:54

Há "uma preocupação ainda maior do que a possibilidade de Trump ordenar um ataque nuclear"

Ontem às 17:59
04:42

A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica

6 abr, 20:40
00:28

O momento em que uma jornalista americana foi raptada no Iraque

Ontem às 17:58
04:26

"Isto é uma guerra contra o povo iraniano, não é uma guerra só contra o regime"

6 abr, 23:51
02:20

Iranianos saem à rua para formar correntes humanas nos alvos de Trump

Ontem às 18:52
04:00
opinião
Tiago André Lopes

"Trump acha que os americanos são os árbitros do jogo internacional e que as regras não se aplicam a eles"

Ontem às 10:56
09:22

Este direto da CNN Portugal foi interrompido por mísseis de fragmentação

6 abr, 12:21
02:06

"Para toda a Humanidade": o momento em que a Artemis II chegou onde o Homem nunca tinha chegado

6 abr, 19:25
13:13

"Sr. Trump, lamento dizer-lhe mas a civilização iraniana irá sobreviver. Somos uma civilização milenária"

Ontem às 23:04
02:27

Trump "é certamante, neste momento, um dos maiores aliados de um regime horroroso"

Hoje às 00:27
03:18
opinião
Miguel Baumgartner

Cessar-fogo com o Irão "era a porta de saída que os EUA estavam à espera de encontrar" e "a escapatória que Trump precisava"

Hoje às 00:27
08:15

"A conferência de imprensa de Trump fez lembrar o João Pinto a correr à volta do estádio quando o FC Porto ganhou a Taça dos Campeões Europeus"

6 abr, 22:08