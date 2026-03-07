TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
MAU TEMPO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN em jogo - Sporting complica contas do título
Ontem às 19:50
Com Paulo Pereira.
Videos
10:58
"Desde a manhã do primeiro dia dos ataques, nunca mais consegui falar com a minha família": iranianas residentes em Portugal com "o coração nas mãos"
Há 11 min
05:32
"Fazemos a vida normalmente, sem medo": português no Dubai sente-se "seguro e super protegido"
Há 27 min
02:53
opinião
Daniela Melo
Invasão terrestre do Irão teria "um custo político avassalador para para Trump"
Há 27 min
02:51
"Esta ideia de que o Irão pode ser tratado como a Venezuela é algo que sinceramente não pode ser levado a sério"
Há 27 min
01:18
opinião
Miguel Baumgartner
"Irão quer isolar Israel, porque esta guerra é de Israel"
Há 27 min
03:40
opinião
José Tomaz Castello Branco
"Querer participar na escolha do próximo Líder Supremo do Irão é não compreender aquele país"
Há 1h e 0min
Mais Videos
Mais Vistos
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
00:43
O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino
6 mar, 08:38
01:37
Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida
Ontem às 17:38
05:15
Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"
5 mar, 15:42
00:42
Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos
Ontem às 10:20
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
Ontem às 19:25
00:12
Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo
Ontem às 16:27
14:37
opinião
Agostinho Costa
"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"
6 mar, 13:36
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
6 mar, 08:39
09:02
opinião
Agostinho Costa
"Rendição incondicional para Trump é quando ele considerar que o Irão deixa de ser uma ameaça. Pode ser amanhã ou daqui a um ano"
Ontem às 00:12
01:05
Grande explosão e depois um incêndio: a imagem de novo ataque a Teerão
Ontem às 19:39
15:21
Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"
5 mar, 22:25