TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
MAU TEMPO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN em jogo - Pote é novidade no onze de Rui Borges
Hoje às 17:25
Com Paulo Pereira.
Videos
04:33
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Esta guerra não tem nada a ver com a eliminação das ameaças. Trata-se de destruir o Irão como realidade"
Há 4 min
20:13
opinião
Mário Crespo
"Quem é que está a mandar nisto, Netanyahu ou Trump? Eu creio que é Netanyahu"
Há 12 min
01:44
opinião
Pedro Costa
"A saída de Marcelo Rebelo de Sousa de Belém é o último virar de página do virar de página da austeridade"
Há 15 min
04:36
opinião
Francisco Rodrigues dos Santos
Marcelo Rebelo de Sousa "será lembrado com mais saudades pelo povo do que pelas elites políticas"
Há 15 min
02:35
FC Porto chega a Lisboa com apoio de adeptos
Há 28 min
00:43
Vicens: «A equipa acreditou e insistiu até ao final»
Há 1h e 9min
Mais Videos
Mais Vistos
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
00:43
O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino
Ontem às 08:38
05:15
Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"
5 mar, 15:42
01:37
Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida
Hoje às 17:38
00:42
Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos
Hoje às 10:20
14:37
opinião
Agostinho Costa
"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"
Ontem às 13:36
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
Há 2h e 57min
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
Ontem às 08:39
09:02
opinião
Agostinho Costa
"Rendição incondicional para Trump é quando ele considerar que o Irão deixa de ser uma ameaça. Pode ser amanhã ou daqui a um ano"
Hoje às 00:12
00:12
Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo
Hoje às 16:27
01:05
Grande explosão e depois um incêndio: a imagem de novo ataque a Teerão
Há 2h e 43min
15:21
Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"
5 mar, 22:25