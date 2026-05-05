Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
VEJA AQUI
CNN Portugal Summit Inovação em Saúde: a eficiência como base de um sistema de saúde mais sustentável
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
FC PORTO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN em jogo - Goleada em Alvalade
Ontem às 18:27
Com André Neto de Oliveira.
Videos
36:16
CNN 30 minutos - 6 de maio de 2026
Hoje às 01:59
09:42
opinião
Carlos Magno
"A língua portuguesa é um ativo mais valioso do que a TAP e a RTP"
Hoje às 00:02
02:54
opinião
Rafael Martins
Irão: "Temos muito provavelmente de aceitar algo que seja dilatado no tempo, até para prejuízo de Trump"
Hoje às 00:01
10:13
opinião
Miguel Baumgartner
"Zelensky falou quase como um líder europeu ao lado de António Costa"
Ontem às 23:53
03:25
opinião
José Tomaz Castello Branco
"O Irão está a inverter a narrativa interna para passar de regime opressor do seu povo para ser o garante da liberdade"
Ontem às 23:53
03:11
opinião
Miguel Relvas
"Quero ver como se vai definir este tipo de conceito de lucro": Miguel Relvas
Ontem às 23:33
Mais Videos
Mais Vistos
02:32
Polígrafo. Arrendatário pode tornar-se proprietário da casa se tiver os contratos de água ou luz em seu nome por mais de cinco anos?
1 mai, 22:29
22:19
"Porque é que um cidadão brasileiro não pode ser militar nas Forças Armadas portuguesas?"
Ontem às 15:43
01:02
"O que está a acontecer é muito real": o testemunho emocionado de um dos passageiros presos no navio ao largo de Cabo Verde
4 mai, 14:15
01:04
O momento em que um avião se despenha contra um prédio no Brasil
Ontem às 15:46
10:31
opinião
Rafael Martins
Homem que tentou matar Trump "não é um indivíduo qualquer. Era tido como quase brilhante"
27 abr, 14:54
09:00
opinião
Agostinho Costa
"Os iranianos sabem que os americanos vão atacar. Sabem que vem uma segunda fase e estão a preparar-se"
Ontem às 23:07
04:42
A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica
6 abr, 20:40
04:36
opinião
Ricardo Monteiro
"Donald Trump conseguiu transformar a maior potência militar do mundo num tigre de papel"
8 abr, 17:58
03:13
"Como é que um agente com apenas sete meses de profissão chega à esquadra do Rato e desata a cometer aqueles atos?"
Ontem às 17:57
08:56
Crimes nas esquadras. "Claramente não deviam estar na PSP"
Ontem às 16:13
17:51
opinião
Arnaut Moreira
O serviço militar obrigatório tem de "regressar e em força" se Trump "tirar 5.000 soldados da Europa"
4 mai, 23:16
10:48
opinião
Tiago André Lopes
"Nos últimos seis dias, o Paquistão perdeu o interesse em ser mediador"
4 mai, 23:12